Constitucionalistas tienen opiniones encontradas respecto al rol del vicepresidente RD

Abogados Constitucionalistas mantienen posiciones encontradas respecto al alcance del rol del rol que debería desempeñar el vicepresidente de la República, a la luz de una eventual reforma a la Constitución.

Eduardo Jorge Prats y Cándido Simón Polanco analizan las funciones del vicepresidente de la República conforme al aval constitucional y al desempeño histórico.

Sus planteamientos se producen a raíz de un reporte realizado por N Digital que refiere a que desde la gestión de Milagros Ortiz Bosch, como vicepresidente de la República, la figura del segundo al mando de la administración del Estado asume funciones y cargos de mayor trascendencia, más allá del rol constitucional de sustituir al gobernante en ausencias temporales o permanentes.

EVITAR VICE COMPITA CON EL PRESIDENTE. Jorge Prats estima que el vicepresidente no debería tener otras funciones que las actuales, para que no compita con el presidente de la República y se creen tensiones al interior de la rama ejecutiva del Estado.

“La única función que debe tener desde la óptica constitucional el vicepresidente, es sustituir al presidente cuando haya falta temporal o definitiva. Cómo decía Thomas R. Marshall, vicepresidente de Wodrow Wilson, ser vicepresidente es comparable a un hombre en un ataque cataléptico; no puede hablar; no puede moverse; no sufre dolor; él es perfectamente consciente de todo lo que sucede, pero no tiene parte en ello”, opinó.

En tal sentido, el connotado jurista estima que así debe ser en los sistemas presidenciales, si no se quiere caer en peligrosas luchas intestinas en el Poder Ejecutivo, que traen inestabilidad y crisis en el sistema, máxime cuando en el sistema presidencial, el mandatario es a la vez, jefe de Gobierno y jefe de Estado, por lo que la inestabilidad se traduce a todos los niveles.

NUEVAS FUNCIONES. Para Cándido Simón Polanco, más allá del mandato constitucional que tiene establecido la figura vicepresidencial, en una eventual reforma a la Carga Magna, se debería establecer funciones específicas.

Propone que el vicepresidente sea quien presida el Consejo Nacional de la Magistratura y no el jefe del Estado.

Opinó que en un debate serio, lo ideal sería que se establezcan funciones específicas al vicemandatario, que ya sepa que desempeñará, aún antes de antes de asumir el poder.

EVOLUCIÓN. Tras la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, Jacobo Majluta es el único vicepresidente constitucional que sucedió definitivamente a Antonio Guzmán Fernández, 40 días antes de vencer su cuatrienio (1978-1982).

Carlos Morales Troncoso fue vicepresidente (1986-1990 y 1990-1994) y ocupó las funciones de embajador dominicano en Washington y director del Consejo Estatal del Azúcar.

Jacinto Peynado vicepresidente (1994-1996), se desempeñó como presidente del Consejo Nacional de Drogas.

Milagros Ortiz Bosch vicepresidente (2000-2004) y fue ministra de Educción.

Rafael Alburquerque (2004-2008), dirigió Tarjeta Solidaridad.

Margarita Cedeño (2012-2016 y 2016-2020), fue directora del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

Raquel Peña actual vicepresidente (2020-2024) y directora Gabinete de Salud.

