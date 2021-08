Constructores y las Ede se enfrentar por reglamento sobre financiamientos reembolsables

Empresarios de la construcción y las empresas distribuidoras de electricidad (Ede) se enfrentaron este jueves durante una audiencia pública para tratar la propuesta sobre el Reglamento de aportes de financiamientos reembolsables de sistemas de distribución, elaborado por la Superintendencia de Electricidad (SIE).

César Olivero, director de Regulación y Mercado Eléctrico Minorista de la SIE, explicó que el reglamento busca proveer a las Ede de financiamiento por parte de los usuarios para acceder al servicio eléctrico o ampliar la capacidad de demanda de sus instalaciones. Además, facilitarles a esas empresas la adquisición de instalaciones eléctricas de distribución, ya sea que estén en manos privadas o estatales.

“Ejemplo, si una persona quiere acceder al servicio y su capacidad de demanda es alta y la distribuidora no tiene el dinero o la capacidad de darle el servicio en un corto tiempo, puede decirle al peticionario que la construya y acordar entre ambos cómo la empresa va a pagar eso en el tiempo. Básicamente lo que busca es establecer las normas de juego para pagar esos financiamientos, que le corresponden por ley a las Ede”, detalló.

El asesor de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Fermín Acosta Javier, calificó como un “abuso de poder dominante” que los constructores tengan que comprar los materiales eléctricos necesarios para desarrollar un proyecto habitacional cuando es un negocio de las Ede.

Acosta Fermín declaró que si las distribuidoras son las que van a vender la energía les corresponde a ellas realizar toda la inversión en infraestructura que se necesita para tales fines.

“Las Ede podrán, no es que tendrán, acceder a financiamiento reembolsable, o sea, no es obligatorio. Las distribuidoras pueden hacernos las infraestructuras en nuestros proyectos, de lo contrario, si no lo hicieran y nos toca a nosotros, pues es injusto que le carguemos ese costo a los adquirientes de la vivienda para que después ellos les vendan la energía”, criticó.

Pidió que, en caso de optarse porque los constructores hicieran la inversión, poner dos límites: el tiempo de aprobación del financiamiento reembolsable y un tiempo máximo para el reembolso, “que no se me obligue a buscar que las Ede firmen un acuerdo conmigo”.

En tanto, Marco Guridi, gerente de Unión Eléctrica del Sur, solicitó que se quite la palabra “podrán” del reglamento porque de lo contrario los miembros de Acoprovi continuarán demandando a las distribuidoras.

“Si del portacontador hacia atrás usted es que vende la luz, pues usted tiene que devolverme mi dinero o hacer usted su inversión o que se le dé un crédito al área común (del complejo residencial) para descontarlo del metro cuadrado que compra el cliente”, propuso Guridi.

Augusto Bello, en representación del Consejo Unificado de las Ede, manifestó que si bien es cierto que esas empresas son las dueñas del negocio eléctrico y las que tienen que hacer las inversiones correspondientes, también “hay que tener claro que no en todas las partes del país tenemos la infraestructura”.

Recomendó que en la parte del proyecto de reglamento que dice “podrá” permanezca, afirmando que el documento tampoco obliga de manera directa a las distribuidoras que a quien construya una red se les devuelva el dinero.

“El reglamento no especifica que el constructor debe presentar factura, comprobante fiscal, todo como manda la ley. Debe establecer en algún lugar que se va a aplicar la factura técnica. Además, no pone límites, habla de redes existentes, lo que quiere decir que si hace 20 años alguien construyó una red yo tendría que devolverle o hacer un acuerdo de fondo reembolsable”, planteó Bello.

