Contagio «masivo» del COVID se debe a celebraciones por el Día de las Madres, dice José Joaquín Puello

El contagio “masivo” del coronavirus en la República Dominicana responde a las aglomeraciones por la celebración del Día de las Madres de este año.

La afirmación es de José Joaquín Puello, quien es el director de Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aybar, y precisó además que en el país no se debe bajar la guarda ante el COVID-19.

“Uno de los temas más importantes es el tema de la aglomeración de las personas (…) Ahora estamos recogiendo la aglomeración que hubo durante el Día de las Madres, la gente que viajó, hizo fiestas… Entonces, ahora estamos recogiendo ese contagio masivo que hubo”, explicó el funcionario, quien además dijo que lo que se espera es que el nivel de la curva de contagio vaya descendiendo en los próximos días.

Sobre la vacuna, el doctor Joaquín Puello, aclaró una sola dosis contra el coronavirus “no nos inmuniza”.

“Después de la segunda dosis hay que esperar por lo menos de tres a cuatro semanas para que la inmunidad funcione. Por eso es que la gente tiene que seguir cuidándose”, dijo.

Llamó a no esperar complicarse para ir al hospital. Indicó además que la reflexión que se deriva de la situación actual del COVID-19 es que: “Una vez que usted comienza a sentir los primeros síntomas del COVID-19 vaya al médico no espere tener dificultades para respirar, vaya y trátese, y solamente entonces, de esa manera, es que nosotros podemos evitar podemos evitar que la gente se complique y se muera, porque el COVID mata, la gente cree que no, pero el COVID mata” Sostuvo que el contacto físico es la causa principal del contagio de la enfermedad y por el lugar donde el virus entra primero es por los pulmones.

El doctor José Joaquín Puello habló para Despertar Nacional en el Congreso de Turismo de Salud.

Este domingo, el país registró su cifra más baja sobre nuevos casos COVID, con 803.

