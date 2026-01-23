Contingente de Fuerza de Supresión de Bandas para Haití llegará a ese país en el mes de abril

El designado representante especial de la Fuerza de Supresión de Bandas para Haití (GSF, siglas en inglés), Jack Christofides, informó que los primeros contingentes de ese órgano llegarán en el mes de abril al vecino país.

En una nota de prensa se indicó que para el mes de octubre se proyecta el despliegue integral de la Fuerza.

De acuerdo a su declaración, el financiamiento de la misión ha sido aprobado por un período de un año.

En la información compartida por la Presidencia de la República Dominicana también se indicó que Christofides se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, en el marco de los esfuerzos internacionales de apoyo a las autoridades haitianas para la estabilización del vecino país.

Jack Christofides, representante de GSF; Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores y Wellington Bencosme, representante permanente ante las Naciones Unidas. Presidencia de la República

De igual modo, Christofides agradeció la disposición de cooperación de República Dominicana y anunció su intención de realizar una visita oficial a Santo Domingo para reunirse con las autoridades dominicanas, una vez asuma formalmente sus funciones en Haití.

Mientras que Roberto Álvarez sostuvo también un intercambio con Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, siglas en francés), en el que ambos conversaron sobre la continua cooperación con la República Dominicana, destacando la importancia de la renovación del mandato de la BINUH – que finaliza el próximo 31 de enero – así como los aspectos clave para responder con más efectividad a la situación actual en Haití.

El ministro reafirmó a ambos funcionarios el compromiso del país de seguir colaborando con las evacuaciones médicas del personal de la GSF y otros apoyos logísticos desde el territorio dominicano.

El canciller estuvo acompañado por el embajador Wellington Bencosme, representante permanente ante las Naciones Unidas; la ministra consejera, Isabel Padilla, y el primer secretario, Pablo Rodríguez.

Fuente: Listín Diario