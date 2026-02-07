Contratos millonarios a Ferreras Malena Group durante gestión de Betty Gerónimo en Santo Domingo Norte generan cuestionamientos

Santo Domingo.– La empresa Ferreras Malena Group, SRL ha recibido adjudicaciones por montos millonarios durante la actual gestión del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN), encabezada por la alcaldesa Betty Gerónimo, situación que ha comenzado a generar cuestionamientos en sectores comunitarios y ciudadanos que reclaman mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.

De acuerdo con registros de procesos de compras y contrataciones correspondientes a los años 2024 y 2025, el monto total contratado a favor de Ferreras Malena Group, SRL asciende a RD$42,590,434.80, distribuidos en distintas obras y servicios ejecutados en varios sectores del municipio.

Entre los procesos identificados figura la contratación de obras administrativas de aceras, contenes y badenes en diferentes lugares del municipio de Santo Domingo Norte , adjudicada el 17 de diciembre de 2025 por un monto de RD$25,905,341.93 , constituyéndose en uno de los contratos de mayor valor otorgados a esta empresa.

Asimismo, se registra el acondicionamiento de calles en distintos puntos del sector Guaricano, adjudicado el 26 de diciembre de 2025 por un monto final de RD$4,379,576.99, dentro de un proyecto cuyo costo referencial rondaba los RD$4,500,000.00.

No obstante, la descripción del proceso no especifica con claridad la ubicación exacta de todas las intervenciones, lo que ha generado interrogantes en torno al alcance real de los trabajos ejecutados.

En otro proceso, el 5 de noviembre de 2025, Ferreras Malena Group, SRL resultó adjudicataria de la adquisición de materiales para la construcción de viviendas económicas en el sector Jacagua, por un monto de RD$2,292,308.59.

De igual manera, la empresa recibió RD$232,578.00 por el servicio de alquiler de retropala para trabajos en diferentes puntos del municipio, según registros con fecha 28 de noviembre de 2024.

Igualmente, mediante el proceso ASDN-CCC-CP-2025-0008, relativo a la contratación de obras de infraestructura del presupuesto administrativo, Ferreras Malena Group, SRL obtuvo una adjudicación por RD$9,660,206.28, consolidándose como uno de los suplidores con mayor volumen de contrataciones dentro de ese período.

Las informaciones disponibles han provocado cuestionamientos en sectores comunitarios y ciudadanos, quienes señalan la necesidad de que se detallen con mayor precisión los lugares de ejecución, el alcance de las obras y los mecanismos de supervisión aplicados en cada contrato.

Diversas voces han planteado que el fortalecimiento de la rendición de cuentas, la publicación oportuna de los procesos y la supervisión efectiva de las obras constituyen elementos clave para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y asegurar que las inversiones municipales se traduzcan en mejoras reales para las comunidades de Santo Domingo Norte.

