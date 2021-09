Convocan por tercera vez para licitación de auditoría financiera de Punta Catalina

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, confió este viernes en que empresas nacionales e internacionales independientes se animen a participar en la licitación lanzada para realizar una auditoría financiera de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina (CTPC).

Almonte explicó que esta sería la tercera vez que lanzan dicha licitación y que en las dos ocasiones ha sido declarada desierta o ha sido descartada por no llenar los requisitos requeridos para tal experticio.

Al ser entrevistado en el programa Revista 110, el funcionario recordó que en diciembre del año pasado se hizo un llamado a muestra de interés para una licitación nacional para contratar la auditoría financiera de Punta Catalina, presentándose una sola firma, por lo que tuvieron que declararla desierta.

Prosiguió diciendo que después lanzaron una segunda licitación internacional, con publicaciones en medios extranjeros, y solamente mostraron interés dos empresas, pero no fueron aceptables para el Comité de Licitación, situación que los llevó a declararla también desierta.

“Entonces, ahora la hemos lanzado con nuevos bríos. Hemos hecho gestiones, incluso estamos recurriendo a una posible ayuda, aunque sea parcial, de la propia Cámara de Cuentas”, informó.

El ministro espera que esta auditoría financiera de la mega obra sea hecha por firmas o grupos de auditores que merezcan la credibilidad pública, ya que este es uno de los proyectos más grandes y polémicos del país.

“Todos los aspectos que tienen que ver con el proceso de construcción de Punta Catalina, cumpliendo con mi palabra, con mi compromiso, serán investigados y puestos a la luz pública, sin persecución de nadie, ni prejuicios, sino basado en estudios”, garantizó Almonte.

Reiteró que no le han entregado el certificado de aceptación final de ninguna de las dos plantas al consorcio constructor, hasta tanto cumplan con algunos requerimientos presentados en la mesa de diálogo que sostienen desde hace varios meses.

“Hay una serie de planteamientos y de requerimientos que han sido documentados y presentados al consorcio, y estamos en un proceso de discusión, que no ha terminado. Entonces, hasta que no satisfagan nuestros reclamos respecto a algunos equipos, algunos subsistemas, nosotros no vamos a entregar la carta de aceptación final”, aclaró.

