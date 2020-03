Coronavirus: Desmienten audios WhatsApp dicen en República Dominicana hay muchos casos

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, informó hoy que audios están circulando en WhatsApp y otras redes sociales sobre propagación del coronavirus en el país son falsas.

“En Monte Plata una señora denunció en sus redes sociales que había dos pacientes con coronavirus ingresadas en ese hospital y era mentira, esa persona fue sometida a la justicia”, señaló Rosa Chupany.

También explicó que el caso de la señora que difundió una nota de voz diciendo que una doctora del hospital de la provincia Valverde Mao le había informado que en ese centro de salud tenían 10 casos de coronavirus, también resultó ser falso.

“Nosotros nos comunicamos con el centro médico de Mao y la doctora desmintió esos casos y dijo que no habló con ninguna persona sobre ese tema”, expresó al ser entrevistado en el programa La Cuestión.

Indicó que a todas las personas que salen a relucir en dichos audios las han contactado y estas niegan haber informado sobre dichos casos.

“El día de hoy ha estado circulando una nota de voz que se le atribuye al doctor Miguel Ureña de la clínica Corazones Unidos y no es él. Ureña me llamó y me dijo que por favor desmintiera a nombre de él”, aclaró Rosa Chupany.