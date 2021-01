Coronavirus: “¿Por qué ha sido tan lento el esfuerzo por descubrir el origen del virus? No es por la ciencia, sino por la política”

La pandemia de coronavirus tomó por sorpresa a gran parte del mundo, pero no al escritor David Quammen (EE.UU.,1948).

Especialista en temas científicos relacionados con la ecología y la evolución, Quammen publicó en 2012 el libro “Derrame: las infecciones animales y la próxima pandemia humana” (“Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic”).