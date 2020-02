Coronel Guzmán: «Entendí que mi vida estaba en peligro, y tenía que esperar que amaneciera para decidir lo que iba a hacer”

En el interrogatorio de 47 preguntas practicado al coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta por el Ministerio Público durante su detención en la Policía Nacional, este indicó que el empleado de CLARO, Manuel Antonio Regalado, “estaba de servicio en la empresa de trabajo”, y que le escribió por Telegram.

En el documento de siete páginas, obtenido por El Informe y Noticias SIN, ante la pregunta de los fiscales sobre la conversación que sostuvo con Regalado Guzmán respondió: “Me dijo que él fue a la JCE a reparar un IP que se había dañado, él me contó que un coronel de ejército intento entrar a la central de ellos y ellos se lo impidieron, porque no estaba autorizado, también me dijo que un personal que estaba en la JCE le había pedido que consiguiera un vehículo rotulado de la empresa donde él trabaja, y le consiguiera un uniforme para ellos sacar un equipo que tenían ahí adentro, también me escribió que ellos había cargado un software al sistema que se suponía que era para vulnerar el proceso de votación electrónico.

Guzmán dijo que Regalado no le indicó quiénes eran las personas esas personas.

Los fiscales también le preguntaron si la conversación que sostuvo con el empleado de la telefónica tenía que ver de alguna manera con el candidato a la presidencia por el PRM, Luis Abinader, a lo que Guzmán respondió” Negativo, esa conversación la tuvimos de manera personal.”

Con relación al chat por Telegram, declaró al Ministerio Público que no hizo nada con ella, y no fue a la policía porque entendía que su vida estaba en peligro.

“En el momento ni en el día hice nada con ellas, posteriormente si hice algo con la información… Porqué entendí que mi vida estaba en peligro, y tenía que esperar que amaneciera para decidir lo que iba a hacer”, expresó.

Además, explicó que temió por su vida por la hora y la forma que se practicó el allanamiento en su casa, “yo entiendo mí se me podía citar por cualquier instancia que sea, por fiscalía o por la policía”.

Reveló que se reunió con Abinader el lunes en la mañana y le explicó la situación.

La penúltima pregunta que le hizo el Ministerio Público fue: “¿Cierto o falso que usted le dijo al PRM que oficiales del organismo del Estado maniobraron para vulnerar las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020?”, a lo que Guzmán contestó: “Permítame reservarme el derecho de no responder esa pregunta”.

El documento fue rubricado por Guzmán Peralta, sus abogados y el Ministerio Público en fecha 18 de febrero.

Fuente: SIN