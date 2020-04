Coronel implicado en presunto sabotaje a elecciones rompe el silencio y revela nuevos detalles

El coronel de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, implicado en el presunto sabotaje a las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, habló hoy por primera vez ante las cámaras.

Aprovechó para revelar el dolor que siente por todo el daño que se le ha hecho a él, a su familia y a su carrera porque tras 34 años en la Policía Nacional fue suspendido y aún no lo han reintegrado.“Me trataron como un vulgar delincuente. Fue un momento difícil de digerir porque comenzando por el Director General de la Policía Nacional, es un hombre que nosotros prácticamente nos criamos juntos en la institución, surgimos juntos, trabajamos juntos muchos años, siempre nos distinguíamos, sentíamos afecto hasta el momento que sucedió lo que sucedió. No entiendo cuáles fueron las razones que lo llevaron a él a dejarse arrastrar y utilizar, porqué el permitió que se hiciese con un hermano de él, de arma. El daño en sí yo lo siento y lo viví, pero el daño se lo hicieron a la institución y a nuestros hermanos de armas”, expresó en una entrevista exclusiva concedida al programa La Cosa como Es, que conduce Edith Febles.Además agregó que todo lo que pasó le ha costado mucho sacrificio, le ha hecho mucho daño y le ha generado mucha intraquilidad.

“Una institución a la que tu le hayas dedicado tu vida entera, y al final de tu carrera tus compañeros se presten a hacer lo que me hicieorn a mi. Yo no quiero que eso le pase a ningun policia sin importar su rango. Ese tipo de cosas no se pueden permitit. A mi me sacrificaron y dañaron a la sociedad dominicana”, narró con dolor.

Detalles de lo que pasó día por día día. El día de las elecciones, el coronel Guzmán estaba trabajando con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, desenvolviéndose en sus funciones propias de Jefe de la Avanzada.

Pero en la madrugada del día siguiente, entre las 3:15 y 3.20 de la mañana, lo llamó su hija mayor, que tiene 26 años de edad, y le informó que un contingente de policías y de civiles que decía eran fiscales y lo buscaban.

Rodearon la casa y le pedían dejarlos entrar, entraron al patio y le estaban dando a la puerta, volaron el portón, y penetraron a la puerta y a la casa. Eran más de 30 hombres entre policías, fiscales y procuradores.

Él se preguntó por qué pero le dijo a su hija que no tenía nada que ocultar, que permitiesen el allanamiento y entonces llamó al Director General de la Policía, Ney Aldrin Batista.

“Le pregunté si tenía conocimiento que la policía me estaba allanando. Él me dijo que no tenía conocimiento, que fuera al Palacio de la Policía, que él estaba allá, para que investigaran”, explica Guzmán Peralta.

Indicó que por la experiencia que tiene, dudó que el Director de la Policía no supiese que un ejército bajo su mando estuviese en su casa, ese día y a esa hora que no es un allanamiento común, a un coronel de la Policía, asignado a un candidato presidencial-

En ese momento pensó en protegerse, en su integridad física, salió de donde estaba , con su hijo menor y con su esposa y fue a un lugar donde entendía iba a estar seguro, y esperó que amaneciera, habló con sus abogados y se presentó a la dirección general.

Agregó que no tenía idea de lo que estaba pasando, porque no era un allanamiento usual para un juez dar una orden de allanar una residencia en horario de la noche, solamente en caso extremo y en caso de droga la dan.

Las condiciones de su apresamiento.Cuando, acompañado de sus abogados, se presentó ante el Director de la Policía, éste estaba acompañado de un procurador adjunto, del Inspector del Ministerio Público, y del Procurador Fiscal de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán.

De inmediato, le comunicaron que estaba siendo suspendido y puesto a disposición del Ministerio Público, que tenían una orden en su contra, consistente en tráfico de armas, terrorismo y lavado de activos.

A seguidas, Guzmán dice que entendió era un pretexto, parte de una trama y que esa orden de arresto fue conseguida con una nota de inteligencia de la Policía, que son informaciones que llegan a la Policía y que se sustentan ante un juez para lograr una orden de arresto y buscar informaciones sobre el caso, pero que en esta ocasión, afirma, fue fabricada para engañar al juez y conseguir la orden de arresto, obtenida en la Provincia Santo Domingo.

“En realidad en todo el proceso de investigación e interrogatorios nunca se mencionó trafico de armas ni lavados de activos y solo se hablaba de la trama de las elecciones. Lo que se pretendía era que yo incriminara al candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader”, asegura.

Su relación con Luis Abinader y con el técnico de Claro. Guzmán aclara que sólo se comunicó con Abinader cuando supo del allanamiento en su contra.

Explica que conoció a Abinader cuando fue designado como su Jefe de Avanzada y que sólo llevaba un mes y 15 días en esas funciones.

Su trabajo consistía en hacer inteligencia y labores de protección a los lugares donde se presentará el candidato, crear las condiciones de seguridad en los lugares donde él va a pernoctar.

Explica que desde que pasó lo de las elecciones no ha tenido más contacto con Abinader.

En relación a Manuel Regalado, analista de información de la empresa telefónica Claro, explica que lo conoció hace ocho años como parte de su trabajo en el Departamento de Falsificaciones de la Policía y que le parece una persona seria y honesta.

‌Indicó que en el chat, filtrado a los medios, el técnico de Claro, sólo le estaba contando un día de trabajo.

Agrega que en un momento dado, él le comentó algo que le estaban solicitando, y que él lo que hizo fue aconsejarlo que no se metiera en eso porque le podñia traer problemas, y que en ese momento no le vio otro tipo de importancia,

Pero que ellos sí porque aparantemente tenían uno de los telefonos intervenidos y consiguieron la conversación.

Agregó que en ese momento, y que por su experiencia que implicar considerar las cosas reales sólo tras depurarlas, él le escribió eso y no tenía mucha validez, y no le comunicó eso a nadie en absoluto, ni siquiera a Luis Abinader. “En lo absoluto. Yo no hable eso con nadie”, dijo.

Los interrogarorios. El coronel Guzmán Peralta indicó que en la entrevista, que dice existe porque se hizo en la Sala Digital de la Policía y eso está grabado , ellos pretendían que él involucrara al financiero del proyecto de Luis Abinader, el señor Samuel Pereyra, y al mismo candidato presidencial.

Explicó que todos las preguntas giraron en torno a: “Que si me mandaron a hacer , que si yo le informé a él directamente de lo que yo estaba haciendo con el técnico, qué tipo de trabajo nos estaba haciendo el técnico a nosotros…todo ese tipo de cosas que daban y encaminaban a utilizarme a mi como chivo expiatorio para involucrar al candidato de la oposición con el cual yo trabajo”.

También le preguntaban cuánto le habían dado al técnico para realizar ese trabajo, quiénes eran las otras personas que trabajaban con el técnico, cuáles eran las instrucciones que tenían de Luis Abinader y de Samuel Pereyra, a quien Guzmán entiende lo mencionaban mucho por su cercanía con el candidato, y que, asegura, lo usaban como eslabón de la cadena y la estrategia que tenían.

“En todo momento fui tratado com parte de un grupo, de un entramado, nunca me hablaron de mi solo”, narró.

Reitera que entre quienes lo interrogaron están el inspector del Ministerio Público y el fiscal titular de SDE, Milcíades Guzmán, quien le hacía las preguntas. Insiste en que en los interrogatorios la pretención era que el implicara a Abinader.

Aclara que nunca fue golpeado y que la intimidación sólo fue en el plano psicológico, pero que no pudieron, que no lo lograron. En relación al tiempo, el primer día duraron una hora, el segundo día duró aproximadamente tres o cuatro horas.

Próximos pasos. Guzmán Peralta dice que nunca dudó y que nunca se prestaría a hacer cosas que no son. “Nunca me pondré del lado de la maldad. Ni parte de algo para hacer daño”, dice.

No obstante narró que con el sometimiento legal que hará este lunes a los representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional que lo acusaron, su objetivo es hacerlos pagar por lo que hicieron de acuerdo a lo que dice la ley para limpiar su honor, su carrera y el de su familia.

“Se apartaron de la ley. Se apartaron de la Constitución de la República que es clara y precisa, que dice que el funcionario público que se excede en el ejercicio de sus funciones es plausible de ser sometido a la justicia”, señaló.

Agregó: “Me vulneraron mis derechos. Me atropellaron. Abusaron de mi familia. Me desconsideraron. Tiraron una carrera de 34 años por el suelo. No entiendo las razones que lo llevaron a él (al Director de la Policía) a darme ese trato y prestarse para participar de ese tipo de cosas”.

Recuerda que el Director de Relaciones Públicas de la Policía en una rueda de prensa ,a un coronel de la policía, lo llamó “Sujeto”, refiriéndose a él.

“Ellos van a tener que responder ante los tribunales . Todos los que participaron. Me ultrajaron, me humillaron. Todo el que se prestó a hacerme daño tiene que pagar por lo que me hizo. Limpiar mi nombre y mi honor”.

En ese sentido, instruyó a sus abogados para que este lunes interpongan una demanda ante los tribunales competentes para que paguen por el daño a sus hijas, a él y a su carrera.

Sobre su estatus en la Policía dice que tiene dos sentencias a su favor, de dos tribunales diferentes, donde se le declara inocente y que aún así su estatus es sin funciones.

A él se le suspendió para ponerlo a disposición de la justicia y si no te condenan la ley es clara y dice que hay que reintegrarlo y en su caso pensionarlo por el tiempo que tiene

“Se pusieron por encima de la ley y no acataron ni las sentencia ni han acatado aún el informe de la OEA”, concluyó.

‌EL ZOOM

Temió por su vida

Asegura temió por su vida porque cuando a ti te hacen un allanamiento a la 3:00 de la mañana puede suceder cualquier cosa porque eso no es algo normal, máxime a un hombre que tiene 34 años siendo policia y que ostenta un rango de oficial superior de la Policía que hay normas que se utilizan cuando un oficial superior de la Policía se requiere para ser investigado se le solicita que se presente al estamento donde lo esta requieriendo, hay todo un protocolo para eso.

Por esta razón, desde el pasdo 10 de marzo, usando como excusa unas vacaciones familiares, salió de República Dominicana junto a sus parientes. Fue sorprendido por la pandemia del coronavirus, está en cuarentena y después que pase todo eso piensa regresar al país.

Su hoja de vida: Intachable

‌Aclara que todo eso fue falso, porque él nunca hizo nada ilicito y nunca se le acusó de nada ni fue parte de un expendiente en la Policía ni se le sometió a la Justicia.

“Yo tengo una carrera intachable en la Policía. Intachable”.