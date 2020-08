Coronel se vistió de cura dice no se sabía el Salmo 91 que joven le pidió y por eso le disparó a quemarropa

El teniente coronel de la Policía Nacional que se vistió de sacerdote para negociar el rescate de un niño y su madre de las manos de un joven que se había atrincherado en su vivienda reveló que ultimó al joven de un disparo en la cabeza porque le pidió que le leyera el Salmo 91 de la Santa Biblia y no se lo sabía.

«Nos llegó a la mente y nos vestimos de cura, tratamos de convencerlo de que saliera conmigo que no le iba a pasar nada, pero al la persona decirme que le leyera el Salmo 91, no me sabía ese salmo. Me sé muchos salmos, pero ese no me lo sabía y esa persona apuntó su arma sobre nosotros y nos vimos en la obligación de repeler», dijo Lora Báez a través de un audiovisual.

Sin embargo, en los videos que se han divulgado en las redes sociales no se escucha ni se observa al joven José Antonio Reyes Ulloa hacer el pedimento al falso presbítero de la lectura del Salmo 91 que reza así:

«Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor: «Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza». El te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia; te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil, a tu derecha, tú estarás fuera de peligro: su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices: «Mi amparo es el Señor», tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará ni la plaga se acercará a tu tienda: pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra; andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. «Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi Nombre conoció.y Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él, lo salvaré, le rendiré honores. Alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación».

Según el video grabado, a pesar del nerviosismo y desesperación que mostraba Reyes Ulloa se percibe en el joven una creencia en Dios y lo único que repetía constantemente era que iban a orar después.

«Sucedió un hecho en Cotuí de una persona que había baleado a un menor y se atrincheró en una casa de una señora y un niño de aproximadamente un año y él pedía que fuera un cura para poder entregarse, usamos la tactica de no entrar a un cura de verdad a ese sitio, ya que teníamos de esas dos personas que estaban dentro, para agregarle otra más», expresó el teniente coronel al explicar las razones por las que decidió vestirse de sacerdote e ingresar al interior de la vivienda donde se había recluido el joven con el niño que tenía de rehén en el sector La Cruz, del municipio de Cotui, en la provincia Sánchez Ramírez.

Hay que recordar que Reyes Ulloa era buscado por la muerte de otro joven, pero él insistía en que no lo había matado y que, por el contrario, le tenía mucho respeto.

Durante la «negociación» la vivienda estaba rodeada de agentes policiales y un fiscal adjunto de esa demarcación.

En el diálogo participó la periodista local Solange Borges, quien con insistencia le pedía que confiara en ella y que se entregara, pero el raptor decía que “solo confiaba en Dios Todopoderoso”.

Por: El Dia