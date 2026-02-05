Internacionales

CORREO DE EPSTEIN MENCIONA «OPORTUNIDADES PSICOSEXUALES» EN REPÚBLICA DOMINICANA

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó correos oficiales, entre ellos un intercambio de 2018 entre Jeffrey Epstein y el biólogo Robert Trivers con referencias a la República Dominicana.

En el mensaje, Trivers menciona en tono coloquial supuestas “oportunidades psicosexuales” tras relatar una conversación con un ciudadano israelí vinculado a proyectos agrícolas. El texto no contiene hechos verificables ni acusaciones formales y fue publicado por procesos de transparencia judicial.

Fuente: La Derecha Diario

