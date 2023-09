Corte anula sentencia que descarga a empresario José Asilis Elmúdesi de estafa

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló este jueves «en todas sus partes» una sentencia de este año que descargó al empresario José Asilis Elmúdesi y a las sociedades comerciales Playa Marota S.A, y la entidad Metro Country Club de estafa y abuso de confianza, por lo que ordenó un nuevo juicio.

La sentencia anulada es la 047-2023-SSEN-00O39 dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal en marzo de este 2023 y recurrida por la pareja Eduardo Troya y Evelyn Montás de Troya, quienes acusan a Asilis Elmúdesi de incumplir a un «contrato de promesa de venta» de un proyecto de villas en el este.

La corte ordenó «la celebración total de un nuevo juicio a fin de que se proceda a una nueva valoración de las pruebas por ante un tribunal distinto del que dictó la decisión recurrida pero del mismo grado y departamento judicial».

La sentencia de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, integrada por Luis O. Jiménez Rosa, juez presidente en funciones; Rosalba Garib Holguín y Delio Germán Figueroa, se dio a conocer este jueves en audiencia y es la número 502-2023.SSEN-00124.´

Según el fallo, durante audiencias, la señora Evelyn Montás de Troya, dominicana-estadounidense, en calidad de querellante junto a su esposo, que es norteamericano, manifestó a la Corte que vino a República Dominicana con el «deseo» de «comprar algo» y encontraron el proyecto que lo presentaron «muy bonito, todo muy bien».

«Se paga un millón seiscientos mil dólares (US$1,600,000.00) por adelantado, con la promesa del diez por ciento (10 %) de descuento porque se ha pagado por adelantado, ¿adelanto de qué? El proyecto pudiera estar terminado, no han entregado, eso quiere decir que no se ha terminado y si no hay luz y no hay nada, aunque estuviera en las villas que yo había visto al principio terminadas, no había luz, no había calle, no había nada», relató la supuesta víctima de estafa y abuso de confianza.

Agregó que no se le «paga ni la casa ni el dinero ni nada».

Fuente: DL