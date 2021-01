COVID-19: se requerirá prueba negativa para entrar a los Estados Unidos

Lo último sobre COVID-19

Viajeros a Estados Unidos

Para disminuir la introducción y transmisión de las nuevas cepas del coronavirus, a partir del 26 de enero, se requerirá que todos los pasajeros que lleguen por vía aérea a los Estados Unidos desde un país extranjero se realicen una prueba de COVID-19 no más de 3 días antes de la salida de su vuelo y que proporcionen prueba del resultado negativo o documentación de haberse recuperado de COVID-19 a la aerolínea antes de abordar el vuelo.

Esta regla aplica no solo para extranjeros que lleguen a los Estados Unidos, sino también para estadounidenses o residentes legales que vuelvan al país.

Esto no aplica a territorios como Puerto Rico o las Islas Vírgenes, Guam, las islas Marianas y Samoa. que forman parte de los Estados Unidos.

La norma aplica solo a vuelos aéereos, no si se entra al país por tierra o mar.

Estados Unidos

Luego del fin de semana largo de Martin Luther King, los Estados Unidos superaron las 400,000 muertes a causa de covid.

El último día completo de la administración Trump, el martes 19, se supo que la nación ya sumaba 400,022 víctimas de la enfermedad que causa el coronavirus, que se conoció por primera vez en diciembre de 2019.

En el país, una persona muere por covid cada 26 segundos. Y esta enfermedad causa más muertes cada semana que cualquier otra condición: está por delante de los “asesinos” comunes, como la enfermedad cardíaca y el cáncer.

El patrón de fatalidades es el mismo desde el comienzo de la pandemia. La primera semana de enero murieron 6,000 adultos mayores en centros de vida asistida.

El 30% de las muertes ocurren en centros de atención médica de largo plazo.

El virus sigue matando a más personas de raza negra y nativos americanos que caucásicos. Y tienen mayor riesgo de morir por covid personas que viven en zonas rurales que los que viven en las grandes ciudades.

Terapia con plasma

Un ensayo clínico en adultos mayores con COVID-19 mostró que una dosis temprana de plasma sanguíneo de personas recuperadas ayuda a prevenir que la enfermedad se vuelva de gravedad.

El plasma de las personas que se han recuperado de COVID-19 contiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la enfermedad.

Pero el tratamiento con plasma ha tenido resultados mixtos y ha resultado controversial.

Sin embargo, algunos científuicos dicen que la clave está en cuándo se administra esta terapia. Y un equipo científico de Argentina obtuvo una respuesta.

Un equipo liderado por Fernando Polack de la Fundación INFANT en Buenos Aires, realizó un ensayo clínico para evaluar el efecto del tratamiento con plasma dentro de las 72 horas posteriores al inicio de los síntomas. Los participantes incluyeron personas mayores de 75 años y personas entre 65 y 74 años con al menos una condición preexistente como diabetes.

Los participantes que recibieron la terapia con plasma no sufrieron formas graves de covid, comparado con los participantes que recibieron un placebo.

El estudio fue publicado en The New England Journal of Medicine.

Vacuna y alergia: qué esperar

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron que las personas que han experimentado reacciones graves a vacunas o medicamentos inyectables anteriores aún pueden recibir la vacuna Pfizer / BioNTech para Covid-19, pero deben discutir los riesgos con sus médicos y ser monitoreados durante 30 minutos después.

Durante un seminario virtual con médicos, los funcionarios de los CDC dijeron que los pacientes con antecedentes de reacciones graves deben tomar precauciones debido a dos casos documentados de anafilaxia en trabajadores de la salud británicos que recibieron la vacuna Pfizer / BioNTech.

Si las personas tuvieron alguna reacción alérgica previa deben hablar con su médico para evaluar si realmente fue causada por un medicamento inyectable y si constituyó una reacción grave. La reacción específica que los proveedores están tratando de evitar es la anafilaxia que puede causar síntomas como mareos, dificultad para respirar, sibilancias y frecuencia cardíaca rápida.

Las reacciones alérgicas graves a las vacunas son extremadamente raras y también fueron raras durante el ensayo Pfizer / BioNTech, que excluyó a las personas con antecedentes de sufrir de anafilaxia. La FDA ha publicado datos que indican que el 0.63% de los participantes que recibieron la vacuna experimentaron reacciones adversas graves, en comparación con el 0.51% de las personas que recibieron un placebo.

En Latinoamérica

La Organización Internacional del Trabajo, organismo de las Naciones Unidas, dijo que a causa de la pandemia, la región ha perdido 34 millones de empleos. Esta consecuencia de la crisis de salud pública ha profundizado la crisis económica ya endémica de la región, y aumentado la brecha de pobreza.

Latinoamérica perdió el 20% de las horas de trabajo, comparado con el 11% en el resto del mundo.

Johns Hopkins University creó un mapa de casos , casi en tiempo real, que también puedes ver y seguir aquí: