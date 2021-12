Crece demanda de pruebas para detectar virus respiratorios

Además de la presencia del covid-19, la circulación de infecciones respiratorias propias de la temporada como el virus de la influenza, han aumentado la presencia de personas en los puestos de toma de muestras en los últimos días.

Tanto los laboratorios privados, como los centros habilitados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), están procesando decenas de pruebas diarias para identificar la afección viral que está afectando a la población.

La doctora Francheska Pujols, explicó que la mayoría de los individuos que arriban a los puestos que realizan las pruebas que detectan o descartan el coronavirus, llegan con dolor de cuerpo, cefalea, fiebre, y la pérdida del gusto y el olfato.

Como Juan Matos, quien acudió ayer a uno de los puntos de detección del covid-19 que tiene el Gobierno para determinar si era positivo a la patología.

El señor fue a la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) por recomendación de un médico, para conocer cuál es el padecimiento que le está provocando gripe, fiebre y fatiga, para poder iniciar un tratamiento que frene su avance en el organismo.

De acuerdo a opiniones de expertos, aunque los pacientes infectados con la covid-19 tienen una sintomatología similar al de otras condiciones víricas, llevan una medicación diferente para superar la enfermedad, razón por la cual es importante identificar el virus alojado en el cuerpo de la persona que presenta síntomas gripales.

A Juan Pablo Abad, también le hicieron una prueba para detectar si estaba contagiado con el coronavirus.

El joven llegó en las primeras horas de la mañana a la sede del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), porque le exigieron practicarse la muestra del covid-19 en su lugar de trabajo, tras estar aquejado por un resfriado.

Asimismo, la señora Elizabeth Soto asistió al local de la entidad política por sugerencia de una compañera de oficina, después de días con dolor de cuerpo, tos persistente y pérdida del apetito.

A pesar de tener indicios de covid, la dama destacó que ha mantenido las medidas de bioseguridad para evitar la dolencia.

“Yo he sido muy cuidadosa, en mi trabajo siempre andamos todo el mundo bien protegido, tengo mis tres vacunas, no sé cuál es la razón porque de verdad no la encuentro, nos cuidamos todos y tengo síntomas”, expresó.

Las pruebas que práctica el ente gubernamental son las de tipo PCR y de antígeno, y lo hace de manera gratuita.

Jornada de vacunación

Mientras las autoridades se alistan para administrar otra dosis de la vacuna contra el Sars Cov 2, el flujo de personas interesadas en vacunarse sigue descendiendo.

La doctora Adalgisa Pérez, encargada del proceso de vacunación en el centro olímpico Juan Pablo Duarte, atribuyó la baja afluencia de individuos en los puestos de vacunación a las festividades navideñas.

Muestra de eso, es que en la mañana al polideportivo solo se habían acercado a inocularse unas 15 personas.

Por la temporada, algunos de los puestos de inoculación también han dejado de aplicar el fármaco.

Tal es el caso del centro que funciona en la Unphu, que cerró hasta el próximo año.

En el país, hay más de 5 millones de vacunados contra el covid-19.

Salud Pública reporta 478 casos de coronavirus

En el último boletín epidemiológico, el Ministerio de Salud Pública registró 478 contagios nuevos y cero fallecimientos de covid-19. A través del reporte, la entidad declaró que el total de casos activos es de 2 mil 928 y que la positividad acumulada está en 4.61 por ciento. Dijo que la ocupación de camas regulares se encuentra en un 11 por ciento, con 255 utilizadas, y que la de Cuidados Intensivos se ubican en 12 por ciento, con 71 ocupadas.

Fuente El Caribe