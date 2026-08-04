¿Crece la economía? Economistas respaldan al Banco Central, pero ciudadanos cuestionan la economía

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Diversos economistas se pronunciaron este martes sobre el análisis del Banco Central, que sostiene que la economía dominicana mantiene fundamentos sólidos y estables para enfrentar desafíos externos, como los aranceles impuestos por Estados Unidos y la crisis en Oriente Medio.

Tras las recientes declaraciones del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien afirmó que la solidez del sistema financiero nacional constituye uno de los principales pilares de la estabilidad macroeconómica del país, pese al escenario internacional de incertidumbre, economistas consultados consideran que esa evaluación es acertada, aunque reconocen que la inflación continúa afectando el poder adquisitivo de algunos sectores de la población.

En cuanto al desempeño económico, el Banco Central informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 6.4 % en junio, el mayor del año, mientras que la expansión acumulada durante el primer semestre alcanzó 4.5 %.

No obstante, algunos ciudadanos continúan expresando su inconformidad con la situación económica y el alto costo de la vida.

El informe del Banco Central fue presentado ayer durante un encuentro con la Asociación de Bancos Múltiples, en el que se evaluó el desempeño de la economía dominicana frente al complejo panorama internacional, marcado por el conflicto en Oriente Medio y otros factores que generan incertidumbre en los mercados.

Fuente: NT