Creen símbolos patrios deben ser intocables

El senador Rojas Gómez sostuvo que todos los dominicanos honran al ex astro de las Grandes Ligas porque se lo merece, pero que esto no debe ser cercenando símbolos que representan efemérides patrias importantes como la independencia nacional.

«Creo que los monumentos que honren fechas como el 16 de agosto, 27 de febrero, eso tiene que ser intocable, o sea eso no puede no puede ser mutilado, igualmente el tramo de la autopista Duarte que va a de Santiago a Navarrete le colocamos el nombre de Joaquín Balaguer, no es que no se lo merezca, pero sería que el nombre de Balaguer se le coloque a una vía principal, importante, pero no que se mutile una vía que honra la fecha patria como la 27 de Febrero», sostuvo.

Añadió que «sería ponerle el nombre de Pedro Martínez a un estadio de beisbol, a un lugar donde se practica el deporte mediante que él puso grande el nombre del país, sino ocurre lo que pasó el 26 de febrero de 1844 no tuviéramos la República Dominicana, entonces comparto la posición del Instituto Duarte, no porque me sume al neonacionalismo, sino porque entiendo que los monumentos patrios tienen que conservados».

Rojas Gómez consideró que hay que enseñarle a las futuras generaciones del respeto que hay que tener con estas fechas patrias y algunas personalidades de la historia.