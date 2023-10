Cristian Encarnación renuncia del PRM por “racismo y atropellos”; aún no decide a que partido va

El alcalde de los Alcarrizos, Cristian Encarnación, presentó su renuncia al Partido Revolucionario Moderno (PRM) para pasar a formar parte de la oposición, aunque aun no decide a cuál partido.

“El gobierno me ha cerrado las puertas y no me ha quedado otro camino que irme, por eso en el día de hoy, con honor, con orgullo y por decencia, me voy, porque yo no nací para soportar atropellos y maltratos”, afirmo Encarnación.

Dijo que se iba del partido de gobierno, por principio, honor y dignidad debido a que ha sido maltratado en múltiples ocasiones, señalando la inauguración del teleférico y de varias obras en las cuales el presidente Luis Abinader participó.

De igual forma, arremetió en contra del gobierno asegurando que ha sido menos preciado porque se ha negado a utilizar los recursos del ayuntamiento en su campaña política.

