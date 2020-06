Cristiano Ronaldo y Dybala afianzan el liderato del Juventus

ROMA, Italia.- El portugués Cristiano Ronaldo, con un gol de penalti, y el argentino Paulo Dybala, con un zurdazo a la escuadra, decidieron este lunes el triunfo por 2-0 del Juventus contra el Bolonia y afianzaron el liderato de su equipo en la Serie A.

El conjunto juventino suma actualmente cuatro puntos de ventaja sobre el Lazio, segundo, a la espera de lo que haga el equipo romano este miércoles en el difícil campo del Atalanta, cuarto y que tiene la mejor delantera del torneo.

Tras la final de Copa Italia perdida en la tanda de penaltis contra el Nápoles, el Juventus saltó al campo del Renato Dall’Ara boloñés bajo presión, obligado a ganar para no ofrecer al Lazio la posibilidad de arrebatarle el liderato.

Y los hombres del técnico Maurizio Sarri impusieron su superioridad técnica y sentenciaron el duelo antes del descanso gracias a un penalti marcado por Cristiano, quien disparó central tras fallar una pena máxima en las semifinales de la Copa Italia, y a Dybala.

Bologna (Italy), 22/06/2020.- Juventus’ Paulo Dybala (C) celebrates with team mates Cristiano Ronaldo (R) and Matthijs De Ligt (L). EFE/EPA/GIORGIO BENVENUTI

La «Joya», que también falló desde los once metros en la tanda final de la Copa Italia ante el Nápoles, fue protagonista este lunes con un golazo de pierna zurda desde el límite del área que puso cuesta abajo el choque del Juventus.

Para CR7 fue el 22 gol en esta temporada liguera mientras que Dybala lleva ocho tantos.

Tuvo oportunidades para ampliar el margen los turineses, pero se toparon contra el meta polaco Lukas Skorupski y acabaron con diez hombres por la doble amonestación al brasileño Danilo Luiz Da Silva.

En los otros encuentros disputados este lunes, el Milan goleó 4-1 en el campo del Lecce, con un gol del español Samu Castillejo, y el Fiorentina empató 1-1 con el colista Brescia.

Por «EFE»