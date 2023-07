Critican a Luz García por publicar foto retocada digitalmente que la muestra como negra

Send an email

Santo Domingo.- La presentadora Luz García está en el ojo del huracán luego de que publicara en su cuenta de Instagram una foto suya retocada digitalmente que la muestra como si fuera de raza negra.

Las reacciones tras la publicación, no se hicieron esperar por cientos de usuarios de las redes sociales, quienes criticaron a la presentadora, al considerar que la foto retocada era innecesario y fuera de lugar.

La presentadora de televisión habría compartido la imagen con el objetivo de respaldar públicamente la campaña «Black Lives Matters» que combate el racismo tras el asesinato en Estados Unidos del afroamericano George Floyd.

Tras la polémica, la publicación fue eliminada de las redes, estaba acompañada de un texto que decía así: «El color de mi piel no me define. Si existe algo que nunca podré entender es la discriminación racial. Siempre he amado la diversidad, nuestras diferencias nos hacen únicos y especiales, lo que en verdad nos define son nuestros valores, la educación y sobre todo nuestra capacidad de respetar y amar a los demás. Feliz Noche».

Fuente: el Caribe