Críticas a Margarita Cedeño tras decir que sabe lo que es pasar hambre

Circula en redes sociales un video en el que la exvicepresidenta Margarita Cedeño manifiesta que sabe lo que es pasar hambre, aunque no por falta de recursos, “si no por falta de tiempo”.

Sus declaraciones en el audiovisual han generado críticas de los usuarios, quienes calificaron lo dicho por la aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como una burla.

En el video se observa a Cedeño en un vehículo comiéndose un snack. “Mi comida de camino a Enriquillo, se pasa hambre, cuando yo abogo porque los precios de la canasta familiar bajen, no es cuento”, asegura.

“Yo sé también lo que es pasar hambre, no por falta de recurso, pero sí falta de tiempo, pero hambre, es hambre. Eso no se puede permitir”, concluyó la aspirante presidencial.

“El cinismo, la burla, la desfachatez y la poca vergüenza”, manifestó un usuario en Twitter sobre el video.

Otro indicó: “Esa señora lo que es una sinvergüenza, qué manera de burlarse del pueblo”.

“Eso suena como una burla”, añadió otro usuario.

En tanto que otro dijo que las declaraciones de Cedeño constituyen “cinismo y total desconexión con la realidad”.

Margó "La Penca" Cedeño vuelve al ataque… . Dice que sabe lo que es el hambre porque a veces no tiene para comer y "hambre es hambre". pic.twitter.com/9ku4jRJ4Df

Cuando veo que se burlan de los pobres los mismos que le robaron, no me da risa me da indignación

— wendy De Jana (@wendycuevas3) March 11, 2022