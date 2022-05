Cruz Jiminián sobre COVID en RD: «Eso es historia del pasado»

Como una historia del pasado, así considera el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián que está la enfermedad del COVID-19 en República Dominicana, por lo que asegura los ciudadanos no tienen razón para estar preocupados por el momento.

Para el galeno, el país fue uno de los cuales mejor manejó la pandemia en el mundo, por lo que valoró los esfuerzos realizados por el Gobierno pasado y también el actual que encabeza el presidente Luis Abinader, por su empeño en realizar la vacunación de forma masiva en el país.

«Ya eso es historia del pasado. Todo el mundo sabe que el COVID llegó hacer una catástrofe en el mundo y en nuestro país no fue la excepción, pero afortunadamente este país fue uno de los que mejor manejó el COVID en el mundo», dijo el doctor Cruz Jiminián, quien le ganó la batalla al COVID en 2020.

De acuerdo con la experiencia del doctor Cruz Jiminián, en los laboratorios que realizan pruebas de COVID-19 en el país, de 500 solo uno sale positivo.

Aunque entiende que esta enfermedad no ha desaparecido del todo en el país, asegura que no debe ser un motivo de preocupación porque solo están apareciendo unos casos aislados.

Indicó que la llegada de la variante de ómicron fue acogida de forma positiva, ya que con su contagio masivo ayudó a la inmunización de toda la población.

«Para aquellos que no se quisieron vacunar y que no hacían caso, entonces vino la cepa del Ómicron que se encargó a todo aquel que no le había dado COVID y como esa cepa producía síntomas leves, entonces toda la población está inmunizada y en este país estamos libres de COVID»

Cruz Jiminián

Médico

Aseguran que en República Dominicana pueden aparecer «casitos» de coronavirus, como podrían aparecer de dengue, sarampión, difteria, cólera, entre otras afecciones.

Sin embargo, recomendó para aquellos que no se han colocado la cuarta dosis de vacuna anticovid que, «deben ponérsela y si es posible que se hagan una prueba que se llama IGG cuantitativa que te dice la cantidad de inmunidad que tienen con el COVID y si está bajita ponte un refuerzo».

Sobre otros focos

El doctor Cruz Jiminián asegura que actualmente en República Dominicana «no hay ningún brote de importancia». No obstante, llama a que se mantengan las medidas y estar alertos a cualquier llamado de las autoridades pertinentes.

«Te puedo decir que en estos momentos los brotes comunes son sarampión, meningitis, dengue, pero realmente no hay ningún foco de importancia en el país», afirma.

Indicó que las salas de reordenamiento de niños por las afecciones mencionadas no tienen muchos pacientes.

Con relación a la hepatitis en niños precisó que es una enfermedad no agresiva, la cual tiene una mortalidad de 1 a 2 %, por lo que afirma no es de cuidado.

«Ahora mismo se está hablando de una hepatitis viral en niños e inclusive he escuchado algunas personas sin conocimiento de causa que dicen que esa hepatitis es debido a la vacuna (COVID-19), son cosas de ignorantes, son cosas estúpidas, porque a los niños menores de 5 años no se han vacunado, entonces no podría ser la vacuna, es una hepatitis que ha aparecido y que inclusive no es tan agresiva, tiene una mortalidad de un 1 a 2 %», comentó.

Fuente: DL