¿Cuáles demandas de los médicos quedaron fuera de la resolución del CNSS?

La resolución 563-01 emitida este jueves por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) no ha complacido a la comunidad médica del país, que pedía una ampliación del Plan Básico de Salud, punto de la negociación que pasó a un comité evaluador para una respuesta a futuro.

De acuerdo con el Colegio Dominicano de Cirujanos (CDC), primera Sociedad Especializada en reaccionar a la resolución, “los reclamos no fueron atendidos” porque los acuerdos se pactaron sin la presencia del Colegio Médico Dominicano (CMD) y las sociedades médicas.

Durante una reunión extraordinaria, el CNSS aprobó un incremento de un 20 % a los honorarios médicos concernientes a procedimientos y un 50 % en las consultas de internamiento. Este incremento representa, según el consejo, un aumento de más de 2,700 millones de pesos al año que serían recibidos por los médicos a partir de febrero 2023.

Este aumento del 20 % fue calificado como “precario y pírrico” por parte del CDC.

Los cirujanos, presididos por el doctor Leonardo Brito, alegan que “las instituciones rectoras y supervisoras del Sistema Dominicano de Seguridad Social, en lugar de pedirles sacrificios y disminución de ganancias a esas intermediarias (ARS), a los fines de atender nuestros justos reclamos, las han premiado”.

Señalan que “con esa resolución, las ARS saldrán beneficiadas con más de 294 millones de pesos mensuales ya que se les aumentará 65 pesos a la cápita por afiliado que reciben mensualmente de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la cual a partir de febrero será de 1,555.14 pesos”.

“No participamos en la firma de esos acuerdos y no los aceptamos”, reiteraron los cirujanos.

Andeclip está conforme

El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales (Andeclip), Rafael Mena, se mostró conforme con la nueva resolución.

“Nosotros saludamos la decisión del Consejo de la Seguridad Social porque, ciertamente, después de varias reuniones llegamos a un acuerdo y para nosotros, ellos lo cumplieron”, aseguró Mena al ser consultado por miembros de la prensa.

El también pediatra recordó que aunque la indexación por inflación ha aumentado a un 90 %, al inicio de las conversaciones con el CNSS solicitaban un 25 % por ajustes.

El CNSS decidió aumentar un 7 % a las tarifas por concepto de exámenes y pruebas diagnósticas, lo cual representa 1,200 millones de pesos al año, y un 15 % por el uso de sala, equipos y habitaciones en clínicas y hospitales.

Mena reveló que parte de los acuerdos incluyen una renegociación de los porcentajes dentro de un período de 90 días (tres meses).

Otras aprobaciones

De igual modo, la resolución establece que las ARS se comprometen a otorgar los códigos a los médicos, en un plazo no mayor de 30 días, a partir de que completen las documentaciones y requisitos necesarios.

Se aprobó un per cápita de 65 pesos mensual al Seguro Familiar de Salud (SFS) del régimen contributivo, con cargo a la Cuenta del Cuidado de la Salud de las Personas del Seguro Familiar de Salud. Esta medida tendrá efecto a partir del próximo mes de febrero. El excedente, el cual asciende a más de 1,000 millones de pesos al año, será cubierto por las ARS.

El CNSS instruyó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) garantizar que las Administradoras de Riesgos de Salud no produzcan aumentos en las tarifas por concepto de servicios prestados a raíz de los nuevos acuerdos.

¿Qué faltó?

De acuerdo con el listado de demandas que el Colegio Médico Dominicano anunció a la salida de los pasados encuentros con la comisión del CNSS, su presidente, Senén Caba, había abogado por incrementar la canasta de servicios que se le da a la población “que fueron mutilados” cuando se aprobó el artículo 129 de la Ley de Seguridad Social, que conllevó a la reducción del catálogo y cobertura en procedimientos y medicamentos.

«Que cuando un paciente vaya a la farmacia no le digan no hay o no lo cubre (el medicamento)», manifestó Caba hace unas semanas.

También exigían que los ocho mil pesos anuales disponibles por afiliado para la compra de medicamentos sean triplicados, llevándolos a 24 mil pesos por año y con un sistema acumulativo,en caso de consumir esas medicinas en el espacio indicado.

También pedían que los pacientes envejecientes y discapacitados pudieran ser atendidos en sus hogares, recibiendo los médicos el pago de esas consultas ambulatorias.

Los galenos demandaron al CNSS una igualación en las tarifas, fijadas al precio de la ARS que mejor pague por el procedimiento.

“Hay una dicotomía enorme, una ARS paga un monto y la otra paga la mitad”, declaró el presidente del CMD.

Asimismo, solicitaron que se elevara el pago actual de 500 por consultas y que se discutieran las glosas, “un artilugio que usan las ARS para no pagar los procedimientos”.

“No quieren tocar a las ARS ni con el pétalo de una rosa”, llegó a asegurar el presidente de los galenos al suspender las negociaciones con el CNSS luego de siete rondas de negociaciones.

El CMD se mantiene sin hacer un pronunciamiento oficial sobre la resolución, ya que será el martes 31 cuando ofrezcan una rueda de prensa.

