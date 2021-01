Cuáles enfermedades de transmisión sexual tienen cura, y cuáles no

Hablar sobre sexo es hablar de relaciones, compañía, atracción, vulnerabilidad, apertura, placer. Es hablar sobre disfrutar y celebrar la vida, pero también es hablar de responsabilidad, de cuidarse a uno mismo, de cuidar a los demás, de prevenir y en ocasiones, de miedo; miedo a un embarazo no deseado y miedo a contraer una enfermedad de transmisión sexual.

¿Cuáles enfermedades de transmisión sexual tienen cura?

Y es que las infecciones están a la orden del día. Existen más de 30 microorganismos, entre bacterias, virus o parásitos, que se transmiten al tener relaciones sexuales, de éstas 4 enfermedades de transmisión sexual tienen cura:

Sífilis. Gonorrea. Clamidia Tricomoniasis.

¿Cuáles no tienen cura?

Otras 4 enfermedades de transmisión sexual, causadas por virus, no tiene cura:

1. Hepatitis B.

2. Herpes.

3. Virus del papiloma humano (VPH).

4. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Sin embargo se pueden controlar mediante tratamiento oportuno. Es tu responsabilidad hacerlo.

Algunas de estas enfermedades pueden transmitirse también a través de la sangre e incluso de madre a hijo al momento del parto, ¿te imaginas que un bebé recién nacido contraiga una infección por el solo hecho de nacer? Y eso si durante el embarazo no tuvieron ninguna complicación que pueda poner en riesgo su vida.

¿Qué tan severo es el problema?

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada día hay 1 millón de casos nuevos de infecciones en todo el mundo, siendo las más comunes la clamidia, la gonorrea, la sífilis y la tricomoniasis; se cree que cerca de 500 millones de personas viven con una infección de herpes genital, cerca de 290 millones de mujeres viven con una infección por VPH y los 36.9 millones de personas que viven con VIH.

¿Cómo se puede evitar la transmisión de estas enfermedades?Hay 2 métodos que son efectivos para poder lograrlo: el primero es la abstinencia, al fin que si no hay sexo, no hay contagio, pero no parece ser una opción popular; la otra es el uso del preservativo o condón, éste es el único método que previene la transmisión de infecciones, hay preservativos para hombres y para mujeres, y aunque estos últimos no son tan comúnmente usados, también son seguros y efectivos.

¿Qué más se puede hacer?

Hablar del tema, obtener información, estar consciente del riesgo y de las consecuencias, estar consciente de que no sólo eres tú, que es tu pareja, que puede ser tu hijo o hija, que puede ser otra persona, otra historia u otra vida.

Que el problema no termina saliendo de la clínica o terminando el tratamiento, que es una lucha constante que cada persona puede tener en cualquier momento y somos nosotros quienes tenemos el poder para detenerlo. Los enemigos son la indiferencia, el comportamiento riesgoso, el miedo, pero sobre todo la falta de compromiso de cada uno de nosotros.

