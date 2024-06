¿Cuánto dinero se llevaron los asaltantes del Banco Popular?

Send an email

El grupo de cuatro asaltantes del Banco Popular solo se llevó 1 millón 600 mil pesos de la sucursal ubicada en la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palme, en el Distrito Nacional.

Richard Michel Estrella Arias, de 25 años, Johan Eduardo Belliard Aybar, de 24, quienes cayeron abatidos supuestamente al enfrentar a los agentes policiales que intentaban apresarlos, Jorge Luis Estrella Arias, de 36 años, y Eddy Enmanuel Segura Arias, de 26, ya detenidos, ejecutaron este asalto la tarde del pasado lunes.

“La cantidad sustraída al Banco Popular en este asalto fue de 1.6 millones de pesos, o sea un millón 600 mil pesos. Alrededor de esta suma es lo que nos ha suministrado esta institución bancaria”, informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, durante una rueda de prensa en la sede de la institución del orden.

Diego Pesqueira, vocero de la PN, precisó que la uniformara dará más detalles en las próximas horas

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el dinero sustraído se recuperó. Más adelante, la Policía Nacional informó que darán todos los detalles de cómo se planificó el asalto.

Matan a dos de los implicados

Durante la madrugada de este viernes, la Policía Nacional mató a dos de los cuatro implicados en el asalto al Banco Popular en dos tiroteos separados.

Durante el alegado intercambio de fuego, el presunto asaltante Richard Michel Estrella Arias resultó herido y murió mientras era trasladado al hospital Marcelino Vélez.

La Policía Nacional explicó que alrededor de la 1:30 de la madrugada de ayer, Estrella Arias se encontraba atrincherado en una habitación de la cabaña Costa Azul, ubicada en la avenida 30 de Mayo.

El vocero de la institución del orden, coronel Diego Pesqueira, informó que al descubrir la presencia policial, el alegado asaltante disparó contra las autoridades, las que supuestamente se vieron obligadas a responder.

También indicó que al presunto delincuente se le ocupó una pistola con su cargador y varias cápsulas.

El operativo

Luego, alrededor de las 3:00 de la madrugada, supuestamente se produjo un enfrentamiento entre Johan Eduardo Belliard Aybar y los agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en el sector El Hoyo, en Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con la Policía, cuando Belliard Aybar se percató de la presencia de los efectivos, emprendió un tiroteo para tratar de escapar y entonces se produjo el supuesto intercambio de disparos en el que resultó abatido por la policía.

El vocero de la fuerza del orden dijo que a este implicado se le ocupó una pistola de calibre 9 milímetros, con la cual había disparado a los agentes.

Los otros dos están detenidos

Jorge Luis Estrella Arias se entregó en horas del mediodía del viernes

Jorge Luis Estrella Arias, de 36 años, acusado de ser el cabecilla del asalto a una sucursal del Banco Popular, se entregó este viernes a la Policía Nacional en Punta Cana.

En un video que se hizo viral, Estrella Arias, quien se encontraba prófugo, al momento de entregarse a la Policía pidió disculpas al país.

Tras su entrega, fue conducido por las autoridades hacia Santo Domingo.

“Excelente trabajo de la Policía, no me resistí. Pido disculpas al país entero (…) me pongo en manos de la ley”, expresó antes de que agentes policiales lo condujeran a la capital.

Al llegar al Palacio de la Policía Nacional en Santo Domingo, explicó que se involucró en el asalto para ayudar a su hermano, Richard Michel Estrella Arias, quien cayó abatido por policías.

“Era mi hermano, más que todo quería ayudar a la familia porque estábamos pasando por una situación económica”, expresó.

Eddy Enmanuel Segura Arias, de 26 años, se entregó ayer y es primo hermano de los participantes en el asalto, Jorge Luis y Richard Estrella Arias

Además, reveló que ayudó al grupo a conseguir la vestimenta utilizada durante el asalto perpetrado el pasado 3 de junio, debido a que era miembro de Procamp, donde recibió capacitación en el uso y manejo de armas de fuego

Sostuvo que su hermano fue el encargado de guardar el dinero sustraído durante el robo: “No sé nada de eso”, añadió. Estrella Arias aprovechó la ocasión para pedir perdón.

En tanto que otro de los implicados, Eddy Enmanuel Segura Arias, de 26 años, se entregó ayer y es primo hermano de los participantes en el asalto, Jorge Luis y Richard Estrella Arias.

Jorge Luis Estrella Arias, principal acusado

Jorge Luis Estrella Arias, acusado de ser el cabecilla del asalto a una sucursal del Banco Popular, no es un delincuente común, pues en redes sociales se vende como una celebridad con múltiples cualidades y talentos.

El acusado ha incursionado en el mundo del espectáculo, participó en videos musicales, reality shows, y campañas publicitarias como modelo. Además, es miembro activo de Procamp, una academia de entrenamiento civil, militar y policial. Familiares y vecinos de los presuntamente vinculados asesinados, negaron la versión de la Policía de que sus muertes se produjeron luego de intercambios de disparos.

