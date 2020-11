¿Cuánto tuvo que pagar “la Perversa” para ser liberada?

Aunque la Fiscalía solicitó una garantía económica de unos 10 salarios mínimos, equivalente a unos 400 mil pesos, para dejar a ella y a su equipo en libertad, Denisse Michelle Tejada, conocida como “la Perversa”, finalmente llegó a un acuerdo con las autoridades y desembolsó 120 mil pesos.

Según explicó la propia exponente urbano en una llamada al programa radial “Alofoke radio Show”, el Juzgado de Paz de San Felipe, Puerto Plata, dispuso dejar en libertad a la exponente urbana La Perversa tras llegar a un acuerdo económico de 120 mil pesos. Esto luego de ser apresada el pasado domingo por violar el distanciamiento social en un masivo recorrido que protagonizó en esa provincia.

“Me siento bien de verdad. Llegamos a un acuerdo de 120 mil pesos, ya se resolvió”, señaló.

Me siento arrepentida. No tengo culpa que la gente me caigan atrás a mí, pero le pido disculpas al Ministerio Público y al público de Puerto Plata”, expresó la joven en la llamada telefónica.