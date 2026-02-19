¡Cuatro contra uno! Asaltan joven y le quitan su mentor en plena calle

Cuatro delincuentes armados interceptaron a un joven y lo despojaron de su motocicleta en un hecho que ha generado preocupación ocurrido la mañana de este jueves en la calle 2B del barrio Zaida, sector Los Santos, en Santiago.

De acuerdo con versiones preliminares, los individuos abordaron a la víctima mientras transitaba por el referido sector y, bajo amenaza con armas de fuego, lo obligaron a entregar el vehículo. Tras cometer el asalto, emprendieron la huida con rumbo desconocido.

El afectado resultó ileso, aunque visiblemente afectado por la situación, según relataron comunitarios

Fuente: N Telemicro