Cuatro dominicanas entre las 25 mujeres más poderosas de People en Español

La prestigiosa revista People en Español publicó este jueves la lista de las 25 mujeres más poderosas, y en ella hay cuatro dominicanas.

Se trata de las cantantes de música urbana Natti Natsha y Amara La Negra, la actriz de origen dominicano, conocida por la serie Orange is the New Black Selenis Leyva y la empresaria de origen dominicano y puertorriqueño Daisy Auger Domínguez.

Como cada año People eligió a 25 féminas que se han dedicado a empoderar a la mujer de muchas formas: ya sea a través de su quehacer profesional, abriendo puertas a otras mujeres en su campo de desempeño o simplemente siendo un ejemplo para su comunidad.

A continuación la lista completa dada a conocer por la revista.

María Elena Salinas

Astrid Silva

Michelle Galván

Ilia Calderón

Nina Vaca

Adamari López

Natti Natasha

Amara La Negra

Gaby Espino

Daisy Auger-Domínguez

Selenis Leyva

Gloria Calderón Kellett

Ileana Ros-Lehtinen

Alejandra Espinoza

Chef Lorena García

Daisy Fuentes

Tata Harper

Sylvia García

Kimberly Guilfoyle

Ana de la Reguera

Joy Huerta

Alejandra Palomera

Claudia Romoa Edelman

Victoria Alonso

Virginia Kase