“Cueste lo que cueste defenderemos el río Masacre”, advierten nacionalistas durante protesta en Dajabón

“El Masacre no es negociable. El Masacre es dominicano. Ya han tomado nuestras escuelas, han tomado nuestros hospitales, han tomado nuestros servicios sociales, han tomado nuestro sistema sanitario y ahora nos quieren quitar el sistema de aguas nacionales”, planteó Cabral.

“El presidente debe entender que el canciller dominicano no debe continuar porque ha puesto de rodillas al pueblo dominicano”, sostuvo el manifestante, al tiempo de acusar al Congreso dominicano de hacerse cómplice de la actitud, que califica de “entreguista”, del canciller dominicano, Roberto Álvarez.

Robert Cabral, uno de los voceros, sostiene que el presidente Abinader no tiene una solución para el problema y cree que la comisión que del lado dominicano integra la mesa de diálogo bilateral debe cesar por considerarla inoperante, ineficiente e incapaz de defender los derechos constitucionales.

“Estamos dispuestos a defender el río masacre. Este río que el alcalde de Dajabón no supo defender, nosotros lo vamos a defender. Queremos decirle al presidente de la República, Luis Abinader, ¿tú eres presidente de la República Dominicana o de Haití? Porque nosotros ya necesitamos que tú te declares, que te definas”, reclamó al mandatario, Manny Solano, del movimiento “No tenemos miedo”.

Rincón rechazó que el país haya violado el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 que en su artículo 10 establece: “En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas”.

“Los cuatro desvíos no son del Masacre sino de otros afluentes de la República Dominicana que entran al río. Esas intervenciones no están consignadas entre las prohibiciones del Tratado, porque allí se cita al Masacre no así a otros afluentes”, dijo el también comunicador, al desmentir al canciller dominicano, Roberto Álvarez, quien aseguró que República Dominicana ya ha construido cuatro obras de riego a partir de ese cuerpo de agua fronterizo, en tanto la construida por Haití sería la primera.

Lo propio opinó, entrevistado por Diario Libre, el ambientalista José Eugenio Gonell Franco, quien indica: “Ocurre que nosotros hemos hecho tres obras a partir del Masacre y de su porción fronteriza, sin consultar a nadie”. Citó entre esas construcciones el principal canal de riego en Dajabón, el canal Juan Calvo, el cual irriga unas 47 mil tareas de arroz y otros cultivos; el canal de Aduanas y el dique de La Vigía.

La Asociación de Agricultores del Masacre movilizó a sus miembros para respaldar la protesta. El agricultor Ramón Pichardo, cree que el Masacre desaparecerá por completo, ya que el dique que construye Haití, como parte del proyecto hídrico, al disminuir el caudal del afluente, haría desaparecer la actividad agrícola y la ganadera que se desarrollan en zonas como Carbonera, La Vigía, Cañongo, Laguna de Saladillo entre otras, que se suplen de su agua.

Tras la concentración, los manifestantes recorrieron a pie y en vehículos las principales calles de Dajabón.

