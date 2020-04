¡Cuidado! Mezclar cloro, vinagre y alcohol puede propiciar una mayor agresividad del Covid-19

En el afán por la desinfección diaria, cuota de la responsabilidad en el hogar para combatir el Covid-19, mucha gente incurre en hacer mezclas de químicos y elementos alcalinos que producen altos niveles de toxicidad.

Y es que por el temor al contagio, las personas erróneamente creen que no es suficiente usar un solo desinfectante para matar el virus.

Por ejemplo el cloro, debe utilizarse siempre diluido en agua fría, evitar el contacto con la piel, usando guantes y manteniendo la estancia ventilada. Nunca debe mezclarse con vinagre de ningún tipo, amoniaco, alcohol, agua oxigenada, bicarbonato, limpiadores multiusos, ningún tipo de ácidos ni desinfectantes, pues de su combinación emanan vapores altamente tóxicos con gravísimas consecuencias para las vías respiratorias.

Además, de acuerdo a la médico internista, Yuberkis Colome, exponerse con frecuencia a estos químicos debilita el sistema inmunológico haciendo a la persona más propensa a una evolución más agresiva del coronavirus.

También refiere que no es necesario limpiar varias veces al día si se está en cuarentena, ya que no hay riesgo si no se hace contacto con el exterior y toman las medidas preventivas para ingresar a la vivienda.

En la misma línea, otra médico internista, Alba Celeste Frías, advierte que mezclar productos sin conocer sus propiedades puede derivar en lesiones cutáneas, broncoespasmo en los pulmones por inhalación, si cae en la cara irritación en los ojos.

Pero, en pacientes con enfermedades como el asma, que el país afecta amás del 18% de la población, puede desencadenar en crisis producto de complicaciones propias de la patología.

Las especialistas coinciden en que lo seguro es usar sustancias conocidas y recomendadas por las autoridades sanitarias, como el cloro diluido en agua para la limpieza del hogar, jabón de cuaba para el lavado de manos y aseo del cuerpo, gel de alcohol, jabones antisépticos o toallitas cloradas.

En ocasiones anteriores expertos como el reconocido neurocirujano, José Joaquín Puello, dijo que la molécula Covid-19 se desintegra solo al hacer contacto con simple jabón de cuaba, por lo que no es necesario realizar combinaciones que podrías ser hasta más perjudicial que el mismo virus.