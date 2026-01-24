Turismo
Culminamos con éxito una cobertura histórica de Grupo de Medios Panorama, reafirmando nuestro compromiso con la comunidad dominicana, desde el restaurante Casa Madrid
Nos acompañaron Rafelito Domínguez, Fleurys Rivera y Jesús Jourdain, presidentes de Fuerza del Pueblo, PLD y PRD; el CEO de Domipago; el nuevo corresponsal de Panorama en Madrid, Emmanuel Santana; la especialista en Administración de Impuestos, Jocelyn Mejía; y la actriz, psicóloga y empresaria Yamilet González.
Gracias a nuestra audiencia y lectores por acompañarnos minuto a minuto, y a todos los dominicanos que fueron parte de esta cobertura especial.
Y es que, en Panorama y junto a los dominicanos del mundo, seguimos haciendo historia.
