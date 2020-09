Danilo a diputados: «Presenten resoluciones hasta que se harten y la gente los escuche»

El audio filtrado de una reunión del expresidente Danilo Medina con diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) todavía está dando de que hablar.

En una parte del extenso material, el expresidente Medina exhorta a los legisladores peledeístas que presenten resoluciones en la Cámara Baja hasta que se «harten», además de denunciar las cosas que están mal para que la población los escuche.

Medina afirmó que el Congreso Nacional es el escenario por excelencia para hacer oposición, y en ese sentido llamó a los legisladores a perder el miedo escénico y presentar resoluciones y proyectos.

“Tienen que presentar resoluciones hasta que los harten, todos los problemas de su comunidad ustedes tienen que presentar una resolución y denunciar para que la gente los escuche y si no los escuchan pidan la grabación y pásenla en el campo”, enfatizó.

El exjefe de Estado bajó línea a sus legisladores para hacer oposición desde el Congreso Nacional, no sin antes reconocer los errores que los llevaron a salir del poder y trazar las pautas en busca de su retorno.

En ese escenario, Medina atribuyó la derrota sufrida en las pasadas elecciones a que más de un millón de simpatizantes de esa organización no votaron en los comicios celebrados el pasado 5 de julio y que varios dirigentes exigían «logísticas» para llevar a los compañeros a ejercer el sufragio al voto.

«Nadie quería hacer nada si no había dinero de por medio, entonces un partido que cayó en esa condición no merecía estar en el poder. Más de un millón de peledeístas no votaron. La gente no quiso ir a votar por nosotros y no le echen la culpa a funcionarios y a miembros del Comité Político», dijo el exmandatario.

Luego de esa reunión el diputado Víctor Suárez renunció del PLD alegando que el expresidente es una especie de «dictador» que no tolera una crítica, acción que ha sido criticada por sus colegas legisladores de la bancada morada.

El exjefe de Estado calificó como «inaudito» que familias completas se encontraban trabajando en el Gobierno y había que «rogarles» para que hicieran las labores requeridas para que el partido obtuviera una victoria en las elecciones presidenciales y congresuales de julio.

