Danilo asegura Rafael Paz ha sido una sorpresa en el PLD

El presidente Danilo Medina dijo este lunes que cuando Rafael Paz le expresó que quería ser el candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no tenía muchos puntos en las mediciones frente a Roberto Salcedo, sin embargo, el actual aspirante a la senaduría ha sido la sorpresa para todo el partido morado por ganar en unas primarias abiertas, libres (las del seis de octubre).

El mandatario habló durante un acto de apoyo a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana en el Club San Carlos de la capital, en la que aseguró que Paz ganará.

Dijo que medido con la rival (haciendo referencia a Faride Raful del PRM), Paz estaba muy por debajo, pero hoy en en día, «yo no estoy seguro de quién está más preocupado de los dos«.

“Yo conocí a Rafael Paz siendo director Ejecutivo del Conep. Era una especie de interlocutor de los empresarios y el Gobierno”, dijo el mandatario al referirse al candidato.

Agregó que vio en él formación, conocimiento y que lamentó muchísimo cuando decidió irse para correr por la senaduría.

“Ahora él está listo para ser senador de verdad del Distrito Nacional. Yo creo en la victoria de Rafael Paz”, expresó.

Motivación al voto:

El presidente Danilo motivo a los simpatizantes a votar por los candatos del PLD el cinco de julio en todos los niveles (presidencial, senatorial y diputaciones).

“Gonzalo va a ser el próximo presidente de la República. Yo no sé si en primera o en segunda vuelta. Yo estoy trabajando para que gane en primera vuelta. Lo que sí estoy seguro es que si la juventud y la mujer votan como piensan, Gonzalo va a ganar en la media vuelta”, agregó.

Manifestó que al presidente que lo eligen y no tiene la Cámara de Diputados y el Senado «las tiene feas».

«Yo he podido gobernar tranquilo porque he tenido un congreso que me ha acompañado en 8 años. Esa mayoría la perdí recientemente en octubre. Y de allá para acá no la he pasado bien. Si ustedes quieren un buen gobierno tienen que votar por senadores y diputados del PLD. Tienen que votar por Rafael Paz. El Distrito Nacional es la circuncspricion mas importante del país», señaló.