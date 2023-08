Danilo: «Crean en Abel aunque no lo vean, como no han visto a Dios»

Send an email

El expresidente Danilo Medina Sánchez llamó a los peledeistas de Santiago a mostrar en las calles que en verdad quieren que Abel Martínez, el abanderado presidencial del Partido de la Liberación Dominicano (PLD), gane en el 2024.

En un discurso ante cientos de dirigentes y militantes que se concentraron en Centro Cultural UTESA, en Santiago de los Caballeros, el ex mandatario y presidente del PLD se quejó de que «hay muchos compañeros que actúan con ñoñería, porque no pueden ver al candidato o porque no le toman una llamada».

“Porque hay muchos compañeros con ñoñería, algunos dicen: ‘no me responde las llamadas’; otros dicen: ‘no se deja ver de mí”, sostuvo Danilo Medina.

Instó a los peledeistas a creer en el candidato del PLD, aun cuando no lo puedan ver, porque como cristiano la mayoría de los militantes cree en Dios sin haberlo visto.

Sobre esto preguntó: «¿Ustedes son cristianos, ustedes creen en Dios, ustedes los han visto?, a lo que la militancia respondió con un sí, sí y no, a lo que el líder del PLD, agregó: “¿Entonces, por qué le piden al compañero (Abel) que esté en todas partes y que todos los puedan ver?».

“El PLD no puede permitir que derroten a Abel Martínez en esta provincia, porque el ejército grande de este partido está aquí, pero para ganar ustedes tiene que creer y tienen que demostrarlo en las calles”, dijo Medina entre vítores y la consigna “E pa´ fuera que van”.

Fuente: Acento