Danilo llama abogados del PLD prepararse para defender voto en elecciones 2028 y ganar Colegio de Abogados

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó este sábado que el brazo jurídico de ese partido será fundamental para garantizar la defensa del voto peledeísta en las elecciones de 2028.

Al encabezar la juramentación de la dirección de la corriente gremial Dignidad Jurídica, el ex mandatario encomendó a los integrantes de esta corriente dos tareas estratégicas: prepararse desde ahora para blindar jurídicamente los resultados electorales a favor del PLD en el próximo proceso electoral y trabajar para ganar el Colegio de Abogados.

Medina subrayó que para lograr ese objetivo es determinante el vínculo permanente de Dignidad Jurídica con las Secretarías de Asuntos Electorales y de Organización del PLD, a fin de desarrollar una labor conjunta orientada a garantizar una defensa legal eficaz del voto y de los resultados electorales.

El exmandatario insistió en que el reto del gremio jurídico va más allá de la competencia interna en el ámbito profesional. “No se trata solo de ganar el Colegio de Abogados; se trata de prepararse desde ahora para las grandes batallas del 2028. Dignidad Jurídica debe estar presente en cada colegio electoral, con abogados firmes, capacitados y conscientes de su papel histórico”, puntualizó.

FUENTE: N DIGITAL