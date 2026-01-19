Danilo Medina advierte falta de rumbo del Gobierno y ve un panorama económico “muy preocupante”

El expresidente de la República, Danilo Medina, expresó este domingo su profunda preocupación por la situación económica, fiscal e institucional del país, al considerar que el actual gobierno ha perdido el rumbo en la conducción del Estado y no ha tomado medidas estructurales para enfrentar la crisis.

Medina señaló que el país enfrenta una combinación peligrosa de desaceleración económica, aumento del déficit fiscal, crecimiento del endeudamiento y múltiples escándalos de corrupción sin consecuencias visibles, lo que —a su juicio— ha erosionado la confianza de los sectores productivos y de la ciudadanía.

“Si a todo eso se le agrega que pretenden hacer una reforma fiscal próximamente, cuando el gobierno ha perdido la autoridad moral para hacer esa reforma fiscal, la cosa anda muy mal”.

El exmandatario también cuestionó el manejo del gasto público y advirtió sobre el uso excesivo del endeudamiento para cubrir compromisos corrientes, una práctica que calificó como insostenible para cualquier economía.

Asimismo, Medina afirmó que los recientes cambios anunciados por el Poder Ejecutivo no constituyen un verdadero relanzamiento del gobierno, sino ajustes superficiales que no atacan los problemas de fondo, mientras el país carece de un horizonte claro en materia económica y fiscal.

«El gobierno anunció un relanzamiento del gobierno. Cambió tres funcionarios. Tres funcionarios nuevos en el gobierno. Lo que es un cambio cosmético. No se ha hecho ningún cambio fundamental para relanzar el gobierno en este momento. Entonces la gente está sumamente preocupada», sostuvo.

«Yo no veo un horizonte claro para la República Dominicana», puntualizó finalmente el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

