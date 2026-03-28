Danilo Medina asegura candidato del PLD ganará presidencia en 2028 y llama a la unidad del partido

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Santo Domingo.– El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó que el candidato que resulte electo en el proceso interno pautado para el 18 de octubre de este año será el próximo presidente de la República Dominicana.

Durante sus declaraciones, Medina aseguró que quien obtenga la candidatura será un continuador de las políticas sociales impulsadas durante los gobiernos del PLD, las cuales, según indicó, han sido afectadas por la actual gestión.

“El que gane la candidatura… será el próximo presidente de la República Dominicana, y será un continuador de la obra que nosotros dejamos”, expresó.

El exmandatario criticó que el gobierno actual no haya concluido obras dejadas en ejecución, entre ellas la construcción de 11,000 aulas que formarían parte de un total de 37,000 impulsadas por el PLD.

Asimismo, destacó los logros sociales alcanzados durante su administración, asegurando que se logró reducir la pobreza a la mitad, tanto en zonas rurales como urbanas, afirmando que ningún otro gobierno en la historia del país ha alcanzado ese nivel de reducción.

Medina hizo un llamado a la militancia peledeísta a mantener la unidad durante el proceso interno, evitando conflictos y fanatismos entre los aspirantes.

“Apoyen con firmeza a su candidato, pero no lo hagan con fanatismo… el PLD necesita elegir y seguir unido”, indicó.

En ese sentido, exhortó a los dirigentes y miembros del partido a integrarse activamente en las comunidades, juntas de vecinos, asociaciones y cooperativas, como parte de la estrategia de fortalecimiento territorial.

El dirigente político también sostuvo que, de mantenerse la cohesión interna, el PLD retornará al poder en las elecciones de 2028.

“Si el PLD elige y sigue unido, el gobierno del año 2028 tendrá la etiqueta del Partido de la Liberación Dominicana”, afirmó.

Finalmente, insistió en que el partido representa una esperanza para los sectores más vulnerables del país, reiterando su confianza en que la organización política no fallará al pueblo dominicano.

El exmandatario habló en estos términos durante un discurso de agradecimiento tras el reconocimiento que le otorgaron en la conmemoración del Día Nacional de las Juntas de Vecinos.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO