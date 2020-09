Danilo Medina llama a enderezar el rumbo en el PLD

Send an email

El expresidente Danilo Medina dijo que el IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina es el cónclave más propicio para la organización corregir errores que se pudieron cometer, enderezar el rumbo y ganar las próximas elecciones del 2024.

Medina, también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró que los peledeístas tienen que ver la parte positiva de no alcanzar el triunfo en los pasados comicios y aprovechar este momento para renovar el PLD y para que la sociedad los vuelva a ver como los que fueron. Aseveró que será el PLD el que disputará el poder en las próximas elecciones. “Los gobiernos del PLD no fueron de fracasos, fueron gobiernos de éxitos y con ellos es que la población dominicana va a comparar este gobierno cuando esté llegando a su fin”.

Expresó que el PLD es la organización política con mayores raíces en la sociedad dominicana, advirtiendo que nadie se equivoque con eso. “Lo que pasa es que los partidos no nacieron para gobernar de manera permanente toda la vida. En democracia se gana y se pierde. Se va al gobierno y se sale del gobierno”.

Medina puso como ejemplo el caso del Partido de los Trabajadores de Brasil que perdió las elecciones y, sin embargo, está en primer lugar en la intención del voto para las próximas elecciones.

En la asamblea con los alcaldes, alcaldesas, directores y directoras de distritos municipales, además de Medina, participaron Karen Ricardo, titular de Asuntos Municipales del PLD, con unas palabras de bienvenida; Abel Martínez, alcalde de Santiago y miembro del Comité Político; Ramón Santos, presidente de la Federación de Municipios (Fedodim), Anyelino Germosén, presidente de Fedomu y alcalde de Tamboril, y Temístocles Montás, presidente del PLD.

Quejas en el partido

El anuncio del Comité Político de los integrantes de la Comisión Organizadora del noveno congreso del PLD ha generado una avalancha de críticas.

Las quejas de los dirigentes han sido externadas a través de las redes sociales. Los exsenadores Charlie Mariotti y Euclides Sánchez, ambos del Comité Central, expresaron disgustos por las designaciones. “Con todo el respeto para mi Comité Político, respecto a sus decisiones del domingo, debo decir como un amigo: “tienen razón, pero poca…”, escribieron. La decisión que ha generado más descontento ha sido la de Juan Ariel Jiménez, Jhonny Pujols y Zoraima Cuello como representantes de la base en la comisión organizadora.

Diputado renuncia y llama “dictador” a Medina

El diputado Víctor Suárez Díaz anunció su renuncia al PLD, luego de participar en una reunión en la que estuvo Medina. “Saliendo de una reunión con una comisión PLD encabezada por Danilo entiendo que no quepo en un partido que su líder sea un dictador y no soporte una crítica. #ManchaIndeleble no vendo mi cabeza”, expresó el legislador por Santiago en Twitter. Escribió que renunciaba a su condición de miembro del comité central.

