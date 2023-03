Danilo Medina revela que tiene cáncer de próstata

El expresidente de la República, Danilo Medina, anunció la tarde de este miércoles que padece cáncer de próstata. Hizo la revelación luego de que arribara al país de su viaje a Miami, Estados Unidos, donde estuvo durante una semana realizándose chequeos médicos.

En un hilo de tuits, el presidente confesó que desde enero se ha realizado diferentes pruebas para determinar su diagnóstico.

“Quiero agradecer a todas las personas, compañeros y amigos que se han interesado por mi estado de salud en estas últimas semanas y me dirijo al país en esta ocasión para informarles que he sido diagnosticado con cáncer de próstata”, expresó.

Desde enero me he sometido a diferentes pruebas para determinar este diagnóstico. Tras realizar un tratamiento en el país que no arrojó los resultados esperados y por recomendación de mis médicos habituales, realicé posteriormente dos viajes a Estados Unidos. 2/5

— Danilo Medina (@DaniloMedina) March 22, 2023