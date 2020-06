Danilo pide buscar votos “hasta debajo de las piedras” para Gonzalo

“Estos ochos días que quedan de trabajo electoral, porque esto termina el jueves, los otros tres días son los que la ley le da la Junta Central Electoral para el montaje de sus elecciones, yo sé que mucha gente tiene miedo a contagiarse, yo incluido, no quisiera que me dé el COVID, pero si mantienen su protección y mantienen su distancia y les piden a los compañeros, porque uno no sabe quién contagia a quién, yo estuve hace en una reunión el martes con los 32 candidatos a senadores, hoy me entero que algunos tienen COVID, ellos no lo sabían, por supuesto, pero como yo nunca me quité mi mascarilla, entonces yo siento que debo estar bien, porque no me ha dado nada”, dijo durante un turno que agotó en la reunión celebrada en la Casa Nacional del partido.

