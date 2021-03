Daños en termoeléctrica deja pérdidas a RD por 50 millones de dólares, asegura Jaime Aristy Escuder

Jaime Aristy Escuder, ex administrador de Punta Catalina, dijo que el Estado dominicano ha perdido 50 millones dólares en los meses que ha estado fuera de funcionamiento la termoeléctrica, asegurando que ésta genera alrededor de 20 millones de dólares al mes.

“El costo de la reparación no es lo importante, lo que es importante es el dinero que tú has dejado de percibir por tener dos meses y medio fuera la unidad número dos, tú sabes cuánto tú has dejado de recibir, 50 millones de dólares”, aseguró.

El ex funcionario dijo que Punta Catalina salió de funcionamiento por un mal manejo técnico, el cual calificó como un error operacional.

En ese sentido, Aristy Escuder recomendó colocar como administrador de dicha termoeléctrica a Ramón Alburquerque o a Cesar Sánchez, asegurando que ambos son buenos técnicos que pudieran estar al frente de la planta generadora de energía.

“Como esto lo quieren politizar etc, yo te recomendaría que coloques como administrador de Punta Catalina a Ramon Alburquerque o a Cesar Sánchez”, dijo.

Al ser entrevistado en el programa «Más Cerca», transmitido por Studio 88.5 FM, exhortó también la recontratación del superintendente de operaciones, el cual fue despedido, junto a otros técnicos del área de mantenimiento y control, además de un contrato puente con Tecnimont para operar la máquina.

