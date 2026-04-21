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David Abreu: El chofer de camión recolector cuya alegría fue apagada por la violencia vial

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El sector donde laboraba David Abreu lo recuerda no solo por su trabajo, sino por su contagiosa energía. Un video compartido recientemente en redes sociales muestra la esencia de David: un hombre que, sentado al volante de su camión de basura, bromeaba, reía y compartía momentos amenos con los residentes mientras realizaba sus labores diarias.

En las imágenes se observa a una vecina grabando el momento en que Abreu, con su característica sonrisa, interactúa con ella en un tono jocoso, reflejando el cariño que se había ganado en la comunidad.

Sin embargo, esta alegría se convirtió en tragedia. David Abreu perdió la vida a manos de un motorista en un incidente que ha consternado a la opinión pública. Lo que comenzó como una jornada laboral más terminó en un acto de violencia injustificable que deja un vacío en su familia y entre sus compañeros de trabajo.

La comunidad exige justicia ante este hecho, resaltando que David era un hombre trabajador y servicial. El contraste entre el video de su felicidad cotidiana y el desenlace de su vida sirve como un doloroso recordatorio sobre la necesidad de tolerancia y paz en las vías públicas.

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