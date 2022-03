David Collado busca colocar la administración del Ministerio Turismo como un ejemplo de transparencia

Para el Ministerio de Turismo la transparencia no es un discurso o una cara nueva en la actividad pública. Así lo expresó su titular David Collado, quien aseguró que desde el día cero han abierto al sector privado los números y libros de la entidad.

Estas palabras fueron externadas por Collado tras la firma de un acuerdo, a puerta cerrada, con rectores de distintas universidades del país, a través del cual buscan unificar la administración pública con la academia, la sociedad y el sector privado.

Dijo sentirse “extremadamente contento” de reafirmar el acuerdo y que la palabra transparencia pueda ser una realidad con el apoyo de todas las universidades.

“Vamos a seguir tratando de que la administración del Ministerio de Turismo sea un ejemplo de transparencia para la juventud y para el país porque quien está aquí sentado, ni como alcalde, ni como ministro nunca se ha sentado con ningún constructor, no cojo condiciones, no hay ningún idioma qué hablar conmigo que no sea el trabajo, la transparencia y la honestidad”, aseguró el funcionario.

Con la firma del documento, Turismo reafirmó el acuerdo que fue rubricado en julio del 2021 con las universidades locales y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) con el que se le daba participación a las casas de altos estudios en todos los procesos de compras y contrataciones que realizara el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur) las obras de infraestructuras.

“Hemos acordado en esta etapa, ya cuando el mundo está regresando a la normalidad, que los estudiantes y las diferentes universidades se integren a el proceso de veeduría de las licitaciones de las obras, pero también a visitar las obras y a supervisar las cubicaciones, dando esto la oportunidad a un hermoso proyecto para que los jóvenes conozcan cómo se maneja el Estado dominicano”, explicó Collado.

Dijo estar convencido de que la juventud debe ser parte de los procesos del Estado para cuando obtengan una opinión mediática o de redes sociales estén al tanto del debido proceso.

Con la rúbrica también se acordó que, en el Proyecto del Sargazo, que ejecuta Turismo con la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores) dar participación a las universidades en una reunión que el ministerio sostendrá con el presidente Luis Abinader; Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental y Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones.

También Turismo “abrió las puertas” para que los estudiantes y profesores puedan entrar a su Dirección de Planes y Proyectos, que es donde se autorizan todos los proyectos turísticos del país, para que puedan conocer las causas por las que unos son aprobados y otros no.

Finalmente, Turismo reafirmó la Promoción Internacional, para la cual se aboca a un proceso de licitación mediante el observatorio de buenas prácticas que fue conformado el pasado año y donde participan las universidades del país.

“En el año 2021 el Ministerio de Turismo gastó 400 millones de pesos comparativos a los 4 mil 400 millones del 2019 y los resultados del turismo son conocidos por el mundo entero ya que la República Dominicana, hoy en día, es el país número uno en la recuperación del turismo en el mundo”, refirió Collado.

El en acto de la firma del convenio estuvieron presentes Ortiz Bosch; Julio Sánchez Mariñez, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec); Odil Camilo, Rectora de la Universidad Iberoamericana (UNIBE); Franklin Holguín, rector Universidad APEC; Miguel Fiallo, rector de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU); Gabriel Faxas y vicerrector de Investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Además, Alba Russo, en representación de Asonahores; Gabriel Español, director del Ceiztur y Tammy Mercedes Reynoso, Yaneris Then Medina, Jacqueline Mora y Patricia Mejía, funcionarios y viceministro de Turismo.

Fuente: DL