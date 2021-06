David Ortiz fue operado por las secuelas del atentado en su contra

El ex toletero dominicano David Ortiz fue operado por dos hernias estomacales, parte de las consecuencias ligadas al disparo que recibió hace dos años.

El 9 de junio del 2019, Ortiz recibió un disparo en la espalda que atravesó su costado y que afectó la vesícula, los intestinos grueso y delgado y el estómago y que lo mantuvo hospitalizado por más de tres meses, inicialmente en República Dominicana y luego en Boston.

El procedimiento de esta semana fue realizado en el hospital Mass General, de Boston, y había sido programado desde hace meses, dijo una persona cercana a Ortiz a Diario Libre.

“Es algo que estaba programado desde hace meses y que se trataba de algo esperado”, dijo la personal que pidió reserva de su nombre.

Ortiz subió una foto en su estado de Whatsapp con la leyenda “Vámonos con la gracia de Dios”, previo a entrar al quirófano.

A pesar de haberse cumplido dos años del incidente, el juicio de los 12 acusados que guardan prisión preventiva por el atendado, ha pasado de la fase preliminar.

El mismo ha sido reenviado en numerosas ocasiones ya sea por ausencia de los imputados ante el tribunal o por excusas de los abogados defensores.

Ortiz jugó por 20 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas, con los Mellizos de Minnesota y los Medias Rojas de Boston.

Conquistó tres títulos de campeón con los Medias Rojas y fue una figura vital en ponerle fin a la sequía de 86 años sin campeonato de los Medias Rojas en el 2004.

En su carrera acumuló 541 cuadrangulares y 1,768 carreras, participando en 10 Juegos de Estrellas.

En el 2004 fue Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y en el 2013 de la Serie Mundial.

Investigador se queja de caso

El investigador Ed Davis, quien lideró una investigación a nombre de Ortiz en el país luego del incidente y que ya no trabaja para el ex jugador, dijo al Boston Globe que ofreció informaciones importantes al gobierno y aun no hay resolución. “Hay gente importante envuelta y no puedo hablar más” .

