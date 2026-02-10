De activista anticorrupción a funcionario cuestionado: La metamorfosis de Hecmilio Galván

Desde el año 2005 en adelante, Hecmilio Galván fue un conocido activista social, alineado a grupos que luchaban en contra de la corrupción administrativa y los desmanes que entendía cometía el gobierno peledeísta.

Su lucha era constante e incisiva, a través de movimientos como Juventud Rebelde, la Coordinadora de Organizaciones Populares, el Foro Social Alternativo y Foro Ciudadano, entre otros.

Constantemente tenía presencia en los medios de comunicación para denunciar actos de corrupción que entendía se estaban cometiendo en perjuicio del erario público.

Galván, actual director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), es economista, graduado Summa Cum Laude en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en 2006.

Este, nacido en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, al este del territorio nacional, impulsó entre los años 2020 y 2024 un movimiento político de apoyo a las aspiraciones presidenciales del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Según el propio Galván, «La Maquinaria del Cambio, nombre de dicho movimiento, tenía como objetivo lograr un cambio para el país».

Agregó que poco a poco esto se está logrando y puso como ejemplo el combate a la corrupción, la dignificación salarial de los trabajadores, el apoyo a los agricultores, la democratización del gasto público y la atención a los pueblos más abandonados.

Sin embargo, en los últimos años, el otrora activista social ha dejado atrás sus luchas contra la corrupción y ha optado por el confort de un despacho y el control de una nómina pública.

Denuncias

El pasado sábado, la comunicadora Nuria Piera, en su programa de investigación Nuria, destapó una serie de irregularidades en el FEDA.

La investigación detalla cómo la institución, adscrita a la Presidencia de la República, supuestamente se ha convertido en una maquinaria de recaudación de fondos para el movimiento político «La Maquinaria del Cambio».

Los aportes de sus salarios que están sujetos a pagar los empleados del FEDA a dicho movimiento van desde 3,000 hasta 20,000 pesos, dependiendo del sueldo que perciban.

Reincidente

Las denuncias de irregularidades contra Galván al frente del FEDA han sido frecuentes. Por ejemplo, en el 2023 se le atribuyó la compra de gallinitas israelíes a sobreprecio y sin licitaciones para, supuestamente, favorecer a empresas vinculadas a él.

Asimismo, en febrero de 2022, Hecmilio Galván fue cuestionado por un video colgado en las redes sociales donde se le observaba tomando vino mientras conducía.

