De Demi Lovato a Miley Cyrus: qué famosas se han de

En su serie documental Demi Lovato: Dancing with the Devil, la cual se estrenó el pasado 23 de marzo en YouTube Originals, la cantante ha hablado con honestidad sobre luchas personales y eventos traumáticos que ha sufrido a lo largo de su vida, como la violación que sufrió al ser menor de edad o la sobredosis que casi le quita la vida.

Recientemente, un nuevo tema que reveló Lovato tiene que ver con su orientación sexual.

En entrevista durante el podcast The Joe Rogan Experience, la cantante se declaró pansexual y afirmó sentirse orgullosa de permanecer a la comunidad LGBT. Esto tras definirse como una persona “muy cerrada” durante sus primeros años, debido a la educación religiosa que recibió.

“Para esta altura, pensé que estaría casada, tal vez embarazada, Y ese no es el caso. Tampoco sé si voy a terminar con un chico, así que realmente no puedo imaginarme a mí misma tal vez quedando embarazada. Soy tan fluida ahora y una parte de la razón por la que soy tan fluida es porque antes estaba muy cerrada”, explicó Lovato.

Después de su respuesta, la ex actriz de Disney fue cuestionada por el presentador acerca de si ella se identifica como una persona pansexual. “Sí, pansexual”, respondió la cantante: “Escuché a alguien llamar a la comunidad LGBTQIA+ la mafia del alfabeto. Soy parte de la mafia del alfabeto y estoy orgullosa”, agregó.

A pesar de que Demi Lovato sí ha hablado abiertamente sobre su sexualidad antes, como en una entrevista para Glamour donde afirmó “cuando comencé a hacerme mayor comencé también a darme cuenta de lo queer que soy”, nunca se había definido como pansexual.

Pero, ¿qué significa este término?

La pansexualidad no es un concepto reciente, sino que su definición se remonta a la década de los setenta. Derivado del prefijo griego “pan”, cuya traducción es “todo”, ser pansexual significa sentir atracción sexual o emocional hacia otra persona, independientemente de su sexo o identidad de género. Además de Demi Lovato, otras celebridades también se han identificado con esta orientación sexual.

MILEY CYRUS

“Soy una persona muy abierta, soy pansexual. Pero ahora mismo no mantengo una relación con nadie. Tengo 22 años, tengo citas, pero mi estilo cambia cada dos semanas, así que la gente con la que estoy, también” afirmó la cantante en una entrevista para la revista ELLE en 2015.

En 2019, Cyrus volvió a hablar sobre el tema, en esta ocasión para la revista Vanity Fair, en la cual declaró: “Lo que predico es: la gente se enamora de las personas, no del género, ni de la apariencia, ni de lo que sea. Lo que me apasiona existe en un nivel casi espiritual, no tiene nada que ver con la sexualidad”.

BELLE THORNE

En 2019, la actriz estadounidense Belle Thorne se declaró pansexual en una entrevista para el programa Good Morning America, y explicó que su vida amorosa no se basa en el género o la identidad sexual de alguien: “En realidad soy pansexual y no lo sabía. Alguien me explicó bien de qué se trata. Te gustan los seres, o ellos, o esto o eso. Literalmente te gusta la personalidad. sólo te gusta un ser”. El pasado 21 de marzo, Thorne anunció su compromiso con el italiano Benjamin Mascolo, a quien conoció en Instagram en 2019.

CARA DELEVINGNE

El pasado junio, la modelo británica Cara Delevingne afirmó que siempre será “pansexual”, en entrevista para la revista Variety: “No me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o ello. Yo me enamoro de la persona, eso es todo. Me atrae la persona”, explicó. También agregó que no había aceptado esa parte de sí misma debido a no querer disgustar a su familia.

BRENDON URIE

El vocalista de la banda Panic! At The Disco, dijo en 2018 en una revista para el medio Paper que se define como pansexual: “Estoy casado con una mujer y estoy muy enamorado de ella, pero no me opongo a un hombre porque a mi me gusta una persona.

(…). Si una persona es genial, entonces una persona es genial”. También reveló que en el pasado había mantenido relaciones sexuales con hombres y mujeres indiscriminadamente.

JANELLE MONÁE

En entrevista para la revista Rolling Stone, la cantante y actriz estadounidense dijo que inicialmente se consideró como bisexual, pero esto cambió: “Luego leí sobre la pansexualidad y dije ‘Oh, con estas cosas también me identifico’. Estoy abierta a aprender más sobre quién soy”, explicó.

