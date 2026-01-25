Decenas acuden a marcha pacífica por justicia tras tragedia del Jet Set

Decenas de personas acogieron este domingo el llamado del Movimiento Justicia Jet Set para participar en una marcha pacífica, a raíz del hecho ocurrido la madrugada del 8 de abril en la emblemática discoteca Jet Set. La tragedia dejó un saldo de 236 personas fallecidas, más de 180 heridas y decenas de niños en la orfandad, generando una profunda conmoción nacional.

La movilización tiene como punto de encuentro la estación del Metro Juan Bosch, ubicada en la avenida 27 de Febrero esquina Máximo Gómez, y culminará en el Palacio Nacional, donde los manifestantes exigirán que se haga justicia para todas las víctimas del colapso.

En ese mismo orden, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Ministerio Público no tiene competencia para manejar el tema del resarcimiento, al tratarse de una cuestión de índole civil. No obstante, dejó claro que bajo ninguna circunstancia será retirada la acusación penal contra los implicados en el caso.

Se recuerda que fue aplazado para el 16 de marzo el conocimiento de la audiencia preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados por el colapso del techo de la referida discoteca.

