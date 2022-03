Defensa de imputados en caso FM: «Todavía no sabemos de qué se les acusa»

La defensa de los principales imputados en la operación FM sostuvieron que la mañana de este domingo no se conoció la medida de coerción porque los abogados no han visto de qué acusan a los imputados de este nuevo operativo puesto en marcha por el Ministerio Público.

Así lo expresó uno de los representante legales de Rolando Miguel, quien dijo con un tono molesto que, “la razón por la cual no se conoció la medida de coerción es porque los abogados no tenemos nada en la mano, no sabemos si hay muchos papeles o si hay pocos”.

Los juristas de los imputados alegan que si el Ministerio Público depositó el expediente, debió de ser fuera del conocimiento de los abogados, quienes dicen mantenerse “parados” en el caso, porque no tiene cómo preparar una legítima defensa.

De igual manera, el representante legal de Ramluis Mejía Azcona, uno de los principales acusados en este caso y además hijo de la exdiputada Gladys Sofía Azcona, confesó que su representante está “presumido de inocencia” y solicitó a la juez que autorizara que en la Fiscalía de Ciudad Nueva se habilite un espacio “adecuado” para “poder coordinar la defensa material con la defensa técnica”.

Según el Ministerio Público, el Caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos proveniente del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó 4.3 millones de dólares que fueron enviados a través de una empresa de courrier camuflados dentro de dos bocinas.



Fuente: LD