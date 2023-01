Defensa de Jean Alain acudirá hoy a tribunal en busca de libertad tras vencimiento de prisión preventiva

La defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, depositará este martes la solicitud del cese de la prisión preventiva que pesa en su contra, por la acusación del entramado de corrupción en el caso Medusa.

Los doctores Gustavo Biaggi Pumarol y Carlos Balcácer acudirán a las 10 de la mañana a depositar la instancia ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, quien conoce el juicio preliminar seguido a los implicados en el referido caso.

«Hoy vamos a solicitar al juez de instrucción, Amauris Martínez, la declaratoria del cese de la prisión preventiva o la fijación de una audiencia para conocer del mismo», adujo Biaggi Pumarol.

El jurista alega que ya venció el 8 de enero pasado el plazo de los 18 meses de la prisión preventiva dictada en contra del ex procurador por la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien dispuso su envío a la cárcel de Najayo, por ese periodo.

Manifestó que el cálculo del vencimiento del cese de la prisión preventiva del ex procurador se cuenta a partir de la resolución que dictó la jueza Kenya Romero, cuando dictó la medida, el 8 de julio del 2021.

Expresó que también el 17 de enero, el juez Martínez fijó el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción de su cliente recluido en Najayo.

Sin embargo, entiende el jurista que, si hay un cese de la prisión preventiva, no debería conocerse la revisión obligatoria. Dijo que se están conjugando ambos plazos.

Ese mismo tiempo tienen detenidos los otros imputados en el caso, el exdirector de Tecnología de la Información, Javier Forteza; el exdirector administrativo, Jonathan Rodríguez, y Alfredo Solano, ex subdirector administrativo, quienes también guardan prisión en la cárcel de Najayo.

También Jenny Marte, ex encargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén y Rafael Mercedes, exdirector de Contabilidad. También está imputado el ex asesor Miguel José Moya, quien tiene presentación periódica.

En la lista de los acusados no figura Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez, quien fue implicado al principio en el caso, pero no fue incluido en la acusación final. Según se informa, está colaborando con el ministerio público.

Fue arrestado en España el pasado año, luego de haberse fugado del país. Las autoridades de la República Dominicana llegaron a solicitar su extradición.

