Defensa de Santiago Hazim busca variación de medida de coerción y nulidad del proceso

Santo Domingo.– El abogado Miguel Valerio, representante legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, confirmó que fue depositado un recurso de apelación solicitando la variación de la medida de coerción impuesta contra su defendido y otros imputados en el caso que se les sigue por presuntos actos de corrupción.

En conversación con Noticias SIN, Valerio explicó que la solicitud fue presentada el pasado día 6 de enero de 2025.

Indicó que el recurso busca que la Corte de Apelación evalúe las actuaciones del juez de la Oficina de Atención Permanente que conoció el proceso en primer grado.

Según el jurista, durante la audiencia el juez incurrió en actuaciones impropias, haciendo referencias a temas religiosos y literarios que, a su juicio, evidencian una burla hacia los imputados y una valoración anticipada de culpabilidad, sin que mediara un juicio justo. En ese sentido, sostuvo que dichas irregularidades deben tener consecuencias procesales.

«La consecuencia jurídica de esas actuaciones es la nulidad de todo lo ocurrido en primer grado. Producto de esa nulidad, el tribunal de segundo grado está obligado a tomar una decisión distinta, porque de lo contrario se estaría premiando una actuación que consideramos una barbaridad», afirmó Valerio.

Antecedentes del caso

Santiago Hazim y otros seis imputados fueron enviados a prisión preventiva como medida de coerción. Aunque el juez ordenó que cumplieran la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, los siete fueron trasladados posteriormente a la cárcel de Las Parras, alegadamente por razones de espacio y seguridad.

La decisión judicial ha generado inconformidad entre los abogados defensores, quienes reiteraron su intención de recurrir la imposición de prisión preventiva dictada por el juez Rigoberto Sena.

De acuerdo con el Ministerio Público, en Senasa habría operado durante al menos cuatro años una supuesta estructura criminal que desvió fondos públicos mediante la manipulación de procesos, falsificación de documentos y alteración de estados financieros, afectando las reservas técnicas del asegurador estatal.

El 13 de diciembre, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, afirmó que el entramado investigado en el caso Senasa operó de manera sistemática para desfalcar a la institución por más de RD$15,000 millones.

Detalles confirmados sobre el caso Senasa

Camacho sostuvo que se trató de una estructura creada «para acabar con esa institución», la cual, según indicó, fue liderada por Santiago Hazim.

Comparó el funcionamiento del entramado con una «bacteria infecciosa» que provocó una «septicemia» en el Seguro Nacional de Salud, al realizar acciones destinadas a deteriorar y afectar gravemente a la entidad.

Fuente: SIN